Пілотам пора на пенсію: новий ШІ-алгоритм перевершив людину в управлінні дроном

Професійні оператори не змогли повторити ідеальну траєкторію польоту, на відміну від ШІ.

Учені з Цюріхського університету розробили алгоритм автоматичного управління літальними безпілотниками, який виявився надійнішим, ніж люди-оператори.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Подробиці проєкту розкрило видання Science Daily.

Через обмежений заряд акумулятора, безпілотні дрони повинні виконувати завдання максимально швидко, наприклад, доставляти посилки або розвідувати територію. Досі найефективніше апаратами керували професійні оператори, які проводили їх за найкоротшим маршрутом, проте алгоритм, створений вченими з Цюріхського університету, змінив ситуацію.

"Наш дрон побив найшвидше коло двох пілотів світового рівня на експериментальній гоночній трасі", — заявив Давид Скарамуцца, який очолює групу дослідників.

Алгоритм першим генерує оптимальний маршрут польоту, з огляду на фізичні обмеження дронів — раніше цього нікому не вдавалося досягти. Попередні системи використовували спрощення роботи квадрокоптера або опис траєкторії, що робить їх неефективними.

"Основна ідея полягає в тому, що ШІ закріплює ділянки траєкторії польоту за конкретними точками, а потім просто велить дрону пройти через всі контрольні точки", — пояснив аспірант Філіп Фоєн, один із провідних авторів дослідження.

Зовнішня камера дозволила алгоритму точно "бачити" оточення в реальному часі та моментально визначати місце розташування дрона. Щойно система визначає найкращу траєкторію, вона може в точності повторити її скільки завгодно разів, а ось навіть найкращі люди-пілоти на це не здатні.

У тестах взяли участь також два професійні оператори, які керували ідентичними квадрокоптерами. Їм навіть дозволили потренуватися на маршруті, проте штучний інтелект все одно переміг обох і обігнав їх на кожному колі.

Залежно від складності, зараз ШІ необхідно приблизно години для обчислення найкращої траєкторії — інженери планують скоротити час обробки перед випуском своєї розробки на комерційний ринок. Крім того, вони збираються замінити зовнішні камери на бортові.

"Цей алгоритм може знайти широке застосування в галузі доставки, під час проведення оглядів, участь у пошуково-рятувальних операціях і багато іншого", — говорить Скарамуцца.

Раніше вперше зафіксували вбивство людини бойовим дроном без втручання оператора. Квадрокоптер KARGU-2 автономно атакував одного з бійців угруповання Халіфа Хафтар у процесі збройного конфлікту з регулярними підрозділами Лівії.