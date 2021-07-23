Пилотам пора на пенсию: новый ИИ-алгоритм превзошел человека в управлении дроном

Профессиональные операторы не смогли повторить идеальную траекторию полета, в отличие от ИИ.

Ученые из Цюрихского университета разработали алгоритм автоматического управления летающими беспилотниками, который оказался надежнее людей-операторов.

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Подробности проекта раскрыло издание Science Daily.

Из-за ограниченного заряда аккумулятора, беспилотные дроны должны выполнять задачи максимально быстро, например, доставлять посылки или разведывать территорию. До сих пор эффективнее всего аппаратами управляли профессиональные операторы, которые проводили их по кратчайшему маршруту, однако алгоритм, созданный учеными из Цюрихского университета, изменил ситуацию.

"Наш дрон побил самый быстрый круг двух пилотов мирового уровня на экспериментальной гоночной трассе", — заявил Давид Скарамуцца, возглавляющий группу исследователей.

Алгоритм первым генерирует оптимальный маршрут полета, учитывая физические ограничения дронов — ранее этого никому не удавалось добиться. Предыдущие системы использовали упрощение работы квадрокоптера или описание траектории, что делает их неэффективными.

"Основная идея заключается в том, что ИИ закрепляет участки траектории полета за конкретными путевыми точками, а потом просто велит дрону пройти через все контрольные точки", — объяснил аспирант Филипп Фоэн, один из ведущих авторов исследования.

Внешняя камера позволила алгоритму точно "видеть" окружение в реальном времени и моментально определять местоположение дрона. Как только система определяет самую лучшую траекторию, она может в точности повторить ее сколько угодно раз, а вот даже самые лучшие люди-пилоты на это не способны.

В тестах приняли участие также два профессиональных оператора, которые управляли идентичными квадрокоптерами. Им даже позволили потренироваться на маршруте, однако искусственный интеллект все равно победил обоих и обогнал их на каждом кругу.

В зависимости от сложности, сейчас ИИ необходимо около часа для вычисления наилучшей траектории — инженеры планируют сократить время обработки перед выпуском своей разработки на коммерческий рынок. Кроме того, они собираются заменить внешние камеры на бортовые.

"Этот алгоритм может найти широкое применение в области доставки, при проведении досмотров, участии в поисково-спасательных операциях и многом другом", — говорит Скарамуцца.

Ранее впервые зафиксировали убийство человека боевым дроном без вмешательства оператора. Квадрокоптер KARGU-2 автономно атаковал одного из бойцов группировки Халифа Хафтар в ходе вооруженного конфликта с регулярными подразделениями Ливии.