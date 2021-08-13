В штате Аризона поумневшие дроны открыли охоту на "вредоносные" деревья (видео)

С высоты птичьего полета алгоритм без труда находит конкретные виды растений-вредителей по их уникальным особенностям.

В США ученые снабдили беспилотники новым искусственным интеллектом, который позволит бороться с вредоносными деревьями.

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О таком инновационном проекте рассказал телеканал ABC 15.

Реку Солт в штате Аризона атаковали агрессивные растения, такие как соляной кедр — деревья "прибыли" из других регионов, а теперь они быстро распространяются и разрушают хрупкую экосистему. Инженеры из Центра адаптируемых ландшафтов Университета Северной Аризоны объединились с коллегами из Университета штата Аризона, чтобы решить проблему с помощью современных дронов.

"Наша основная цель — сократить количество инвазивных видов. Это приведет к сокращению биоразнообразия, если будет только один тип растений, а значит — меньше насекомых, меньше птиц и меньше диких животных, использующих эту экосистему", — объяснил участник проекта Джастин Эддингер.

Ученые с марта 2020 года потратили более ста часов, чтобы нанести на карту сотни акров земли в низовье реки Солт с "вредоносными" растениями, такими как соленый кедр, гигантский тростник и земляная ромашка. С земли исследовать столь обширную территорию пришлось бы очень долго, а с высоты птичьего полета все выглядит одинаковыми для человеческих глаз — просто сплошной зеленый "ковер". Однако дрон может различать отдельные виды благодаря технологиям машинного обучения.

Каждый вид растений обладает уникальной спектральной характеристикой, а значит отражает свет определенным образом. Доктор Эми Фразьер и геолог Арнольд Кедиа при помощи коллег разработали систему сенсоров для создания пространственной карты, позволяющей отделить "хорошие" растения от "плохих". Снимки, сделанные беспилотниками с воздуха, используют для созданий трехмерных изображений, определяющих растения с точностью 93%, в том числе и кедр.

[ + – ] Спектральная карта, созданная ИИ. Разными цветами отмечены виды растений и типы ландшафта Фото: Скриншот

"У каждого растения определенная структура листьев, они имеют предельную высоту, некоторым нравятся места, где влажно, а некоторым — где сухо. На эти критерии мы и ориентируемся", — объяснил Кедиа. — "Мы соберем эти данные, затем их обработает наше "умное" ПО и поможет нам найти нужные виды растений".

Система создает модели карт с цветовой кодировкой, которые затем передают наземным бригадам Департамента пожарной охраны и лесного хозяйства США. По ним специалисты находят вредные виды и точечно их искореняют. Такой подход уже принес весомые результаты и помог восстановить былую красоту региона.

"Я наблюдал сокращение количества соленого кедра на обработанных нами территориях, а также увеличение численности местных видов", — отметил Джейкоб Дрейпер из Университета Северной Калифорнии.

Ранее писали, что новый ИИ превзошел человека в управлении дроном. Созданный в Цюрихе алгоритм обогнал двух профессиональных пилотов на специальной трассе с препятствиями, однако ему понадобилось около часа на постройку идеальной траектории.

Также стало известно, что инновационный сельхоз-бот уничтожает сорняки при помощи лазера.