Сіті, лазери і радіопушкі: експерти показали 8 кращих систем проти дронів (відео)

Сучасні технології дозволяють глушити безпілотники на відстані до 20 кілометрів або збивати їх на підльоті до стратегічних точок.

З розвитком безпілотних літаючих дронів інженери винаходять все більш витончені засоби для боротьби з ними. Аналітики видання Interesting Engineering представили 8 кращих систем у новому відео на YouTube.

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Fortem DroneHunter: клин клином вибивають

Компанія Fortem з США використовувала досить очевидний спосіб боротьби з літаючими порушниками і розробила дрона-перехоплювача під назвою DroneHunter. Він ловить невеликі безпілотники за допомогою гармати, що стріляє сіттю, яка летить зі швидкістю до 128 км/год і обплутує цілі на відстані до 7,6 метра.

Як повідомляють розробники на офіційному сайті, DroneHunter ефективно і повністю автономно виявляє несанкціоновані безпілотники за допомогою вбудованого радара TrueView. Він самостійно переслідує, обстрілює і захоплює літальні апарати, а потім переміщує їх, намагаючись не пошкодити шляхом.

SkyWall Auto: потужна гармата для м'якого приземлення

Система від компанії OpenWorks Engineering діє схожим чином: вона за допомогою стиснутого повітря вистрілює снаряд з сіттю, яка заплутує дрон і збиває його на землю. SkyWall 300 може вразити об'єкти, які рухаються зі швидкістю до 180 км/год, на відстані до 300 метрів. На ближній дистанції запускається ще і парашут, який акуратно спускає уражену ціль.

Система працює автоматично, її можна встановлювати на різні транспортні засоби. Втім, при необхідності можна встановити інтерфейс для віддаленого управління вручну.

DedroneDefender: безпечне зброю в руках людини

З огляду на загрозу, яку можуть представляти літаючі машини в бойових умовах, солдатам необхідно вміти їх знешкоджувати з землі. Для цього компанія Dedrone розробила ручну гвинтівку DedroneDefender, яка "стріляє" радіосигналами, які глушать найпоширеніші частоти радіоуправління в межах 400 метрів. В результаті зв'язок з оператором переривається, а безпілотники переходять в режим безпеки (зависають у повітрі або опускаються на землю).

Якщо ж БПЛА автономно продовжує рух на базу або через заздалегідь встановлені точки, стрілок може перевести гвинтівку в режим блокування GPS. Таким чином дрони можна повністю знешкоджувати і захоплювати до того, як вони встигли зібрати важливі розвіддані або нашкодити людям.

DroneGun Tactical: майже снайперська гвинтівка, але проти дронів

Ще одна зброя, призначене для використання в руках людини. Розробка проекту DroneShield посилає спеціальні сигнали для глушіння, щоб змусити дрони приземлитися або полетіти на базу. Дві перезаряджаються літієвих батареї на 14,4 В забезпечують пристрою до двох годин безперервної роботи. Зброя знешкоджує цілі на відстані до 2,5 км.

"Можливості враження C-UAS DroneShield не пов'язані з маніпуляціями з протоколами або "кібернетичними" тактиками, враховуючи обмеженість цих методів. Наші технології поразки пропонують некінетічні перешкоди для контрольованого управління загрозами", — зазначається на сайті.

Athena: збиває все від хв до літаків

Американський виробник військових літаків Lockheed Martin також подбав про захист від дронів і створив систему, що атакує лазером. Один лазерний промінь може моментально знищити літаючі загрози. Як стверджує компанія, зброя здатна розправитися не тільки з маленькими безпілотниками, а навіть з ракетами і невеликими транспортними засобами, такими як літаки.

Athena оснащена 30-кіловатною лазерною установкою ALADIN від Lockheed Martin, яка поєднує спектральний промінь волоконного лазера, в якому кілька волоконних лазерних модулів утворюють єдиний потужний високоякісний промінь, забезпечуючи високу потужність і точність. Датчик засікає ціль і активує інфрачервону камеру стеження, яка націлює промінь на невелику ділянку. Якщо на радарі з'являється якийсь транспорт, оператор перевіряє, кому він належить, а ось ракети та інші снаряди збиваються автономно.

SkyFence: невидимий щит

Ця технологія створює електронний "паркан" на певній території, який може зупиняти безліч безпілотників. Спеціальні радіопередавачі утворюють поле, в якому дрони не можуть приймати або відправляти сигнали і змушені приземлятися. Люди можуть вручну активувати SkyFence, зафіксувавши наближення "рою", або ж покластися на вбудовані датчики.

Систему можна розмістити на фізичних зборах, розгорнувши як горизонтально, так і вертикально в залежності від потреб. За словами розробників, загородження не впливає на роботу інших електронних пристроїв, тому його можна безпечно використовувати в аеропортах, в'язницях та інших багатолюдних місцях.

Xpeller Guard: рішення для охорони великих зон

Стаціонарна система від німецької компанії HENSOLDT використовує потужні радари і камери (денні і нічні) для виявлення невеликих дронів в зоні, що охороняється, розпізнає їх, а потім передає інформацію в командний центр. Потім спеціальна антена направляє сигнали, які глушать безпілотники порушники. Таким чином можна виявляти порушників на відстані до 4 км навколо центру і глушити їх на відстані до 1,5 км.

Repellent-Patrol EW: мобільна "глушилка" на вантажівці

Цей комплекс від JSC Defense Systems розміщується на базі спеціального вантажівки, всередині якого сидять оператори. Він виявляє безпілотники і глушить їх сигнали на відстані до 20 кілометрів навколо, включаючи супутникові. В результаті людина, керуючий дроном, не може отримувати відео з його камер.

Нещодавно писали, що Qualcomm представила перший в світі програмований дрон з ІІ і 5G. Власники можуть завантажити в машину власні алгоритми навчання за допомогою спеціальної програми від виробника.