В России назвали сроки начала испытаний дронов-камикадзе "Ланцет" (видео)

Барражирующие боеприпасы доработали с учетом опыта их применения во время боевых действий в Сирии.

Минобороны РФ утвердило техзадание на дроны-камикадзе "Ланцет", согласно которому их государственные испытания начнутся в конце 2021 года, информирует РИА Новости, ссылаясь на группу компаний "Калашников".

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"Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце года", – заявили в "Калашникове".

В группы компаний уточнили, что опытные образцы "Ланцетов" были доработаны, учитывая опыт их применения.

[ + – ] Дрон-камикадзе "Ланцет" в действии

Что известно о Ланцете

Согласно информации российской государственной корпорации по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", новый вид вооружений появился в 2010-е годы.

"Барражирующий боеприпас" – это беспилотник с интегрированной боевой частью, способный совершать продолжительный полет над полем боя, при этом самостоятельно обнаруживая цели и уничтожая их, пикируя подобно управляемой ракете.

Дроны-камикадзе существенно сокращают время поражения цели. Когда подобный беспилотник находится над контролируемой территорией, нет необходимости ждать подлета самолетов для нанесения удара по противнику.

Также утверждается, что с таким оружием сложно бороться с помощью обычных средств ПВО в связи с тем, что дроны изготовлены из материалов, не отражающих радиосигнал.

[ + – ] Ударный беспилотник-камикадзе

Ранее сообщалось, что КБ "Луч" на выставке вооружения в Абу-Даби в феврале 2021 года представило ударный беспилотник "Сокол-300".

В том же месяце турецкая компания Baykar начала серийно производить разведывательно-ударные беспилотники Akinci с двигателями украинского производства АІ450Т.

Барражирующие беспилотники, которые гораздо оперативнее и экономнее в вопросе ликвидации целей, уже поступают на вооружение некоторых стран. Фокус разбирался, что такое барражирующие боеприпасы и как им противостоять.