КБ "Луч" представило ударный беспилотник "Сокол-300" на выставке вооружения в Абу-Даби (фото)

На выставке IDEX 2021 Украина представила ряд вооружения, среди которого беспилотники, бтры, танки и ракетные комплексы.

На международной выставке вооружения в Объединенных Арабских Эмиратах "Укроборонпром" представил макет ударного беспилотника "Сокол-300" разработки КБ "Луч". Об этом сообщает Армия Информ.

"Сокол-300" — проект ударного беспилотника, который предназначен для ведения разведки территории, нанесения ударов по объектам противника как в тылу, так и на передовых позициях. Дальность поражения — 10 км. Комплекс будет оснащаться управляемыми ракетами РК-2П, который производит компания "Артем". Максимальная полезная нагрузка комплекса — 300 кг, максимальная скорость беспилотника достигает 335 км/ч. Его размах крыльев достигает 14 метров.

Стоимость одного БПЛА составляет примерно 45 миллионов гривен, но его стоимость начнет уменьшаться, если начнется серийное производство.

"Эта выставка дает возможность презентовать современные перспективные и инновационные разработки, которые созданы благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей оборонке есть что показать и предложить потенциальным заказчикам со всего мира", — говорит генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев.

[ + – ] Стенд Укроборонпрома в Абу-Даби Фото: Укроборонпром

Также на выставке вооружения представлены другие разработки украинской оборонной промышленности: танк "Оплот", "БТР-4", ракетный комплекс "Нептун", перспективная система "Вильха", и целый ряд другого вооружения.

[ + – ] Характеристики БПЛА Сокол-300

Выставка IDEX 2021 — выставка вооружения в Абу-Даби. В ней принимают участие большое количество стран со всего мира. В этом году в выставке принимают участие делегации из 59 стран.

Напомним, в этом году ВМС Украины получит 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2