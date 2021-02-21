КБ "Луч" представило ударний безпілотник "Сокіл-300" на виставці озброєння в Абу-Дабі (фото)

На виставці IDEX 2021 Україна представила ряд озброєння, серед якого безпілотники, БТРи, танки та ракетні комплекси.

На міжнародній виставці озброєння в Обʼєднаних Арабських Еміратах "Укроборонпром" представив макет ударного безпілотника "Сокіл-300" розробки КБ "Луч". Про це повідомляє Армія Інформ.

"Сокіл-300" — проєкт ударного безпілотника, який призначений для ведення розвідки території, уражати по обʼєктах противника як в тилу, так і на передових позиціях. Дальність ураження — 10 км. Комплекс буде оснащуватися керованими ракетами РК-2П, які виробляє компанія "Артем". Максимальне корисне навантаження комплексу — 300 кг, максимальна швидкість безпілотника досягає 335 км/ч. Його розмах крил сягає 14 метрів.

Вартість одного БПЛА становить приблизно 45 мільйонів гривень, але його вартість почне зменшуватися, якщо почнеться серійне виробництво.

"Ця виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу. Нашої оборонці є що показати й запропонувати потенційним замовникам з усього світу", — говорить генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

[ + – ] Стенд Укроборонпрому в Абу-Дабі Фото: Укроборонпром

Також на виставці озброєння представлені інші розробки української оборонної промисловості: танк "Оплот", "БТР-4", ракетний комплекс "Нептун", перспективна система "Вільха", і цілий ряд іншого озброєння.

[ + – ] Характеристики БПЛА Сокіл-300

Виставка IDEX 2021 — виставка озброєння в Абу-Дабі. У ній беруть участь велика кількість країн зі всього світу. Цього року у виставці беруть участь делегації з 59 країн.

Нагадаємо, в цьому році ВМС України отримає 5 турецьких безпілотників Bayraktar TB2