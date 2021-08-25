У Росії назвали терміни початку випробувань дронів-камікадзе "Ланцет" (відео)

Боєприпаси, що баражують, допрацювали з урахуванням досвіду їх застосування під час бойових дій у Сирії.

Міноборони РФ затвердило техзавдання на дрони-камікадзе "Ланцет", згідно з яким їхні державні випробування почнуться в кінці 2021 року, інформує РІА Новини, посилаючись на групу компаній "Калашников".

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"Тактико-технічне завдання на боєприпас "Ланцет", що баражує, держзамовником погоджено, випробування безпілотних літальних апаратів почнуться в кінці року", — заявили в "Калашникова".

У групи компаній уточнили, що дослідні зразки "Ланцет" були доопрацьовані, враховуючи досвід їх застосування.

[ + – ] Дрон-камікадзе "Ланцет" у дії

Що відомо про Ланцет

Згідно з інформацією російської державної корпорації з розробки, виробництва й експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех", новий вид озброєнь з'явився у 2010-і роки.

"Боєприпас, що баражує" — це безпілотник з інтегрованою бойовою частиною, здатний здійснювати тривалий політ над полем бою, при цьому самостійно виявляючи цілі і знищуючи їх, пікіруючи наче керована ракета.

Дрони-камікадзе істотно скорочують час ураження цілі. Коли подібний безпілотник над контрольованою територією, немає необхідності чекати підльоту літаків для нанесення удару по противнику.

Також стверджується, що з такою зброєю складно боротися за допомогою звичайних засобів ППО у зв'язку з тим, що дрони виготовлені з матеріалів, що не відображають радіосигнал.

[ + – ] Ударний безпілотник-камікадзе

Раніше повідомлялося, що КБ "Луч" на виставці озброєння в Абу-Дабі в лютому 2021 року представило ударний безпілотник "Сокіл-300".

У тому ж місяці турецька компанія Baykar почала серійно виробляти розвідково-ударні безпілотники Akinci з двигунами українського виробництва АІ450Т.

Безпілотники, що баражують та набагато оперативніші й економніші в питанні ліквідації цілей, уже надходять на озброєння деяких країн. Фокус розбирався, що таке боєприпаси, які баражують, і як їм протистояти.