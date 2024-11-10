Українці ударили по складу БК у Брянській області: що було знищено (фото, відео)

Підрозділ Сил безпілотних систем завдав удар по складу БК 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області. Під атакою опинилися артилерійські боєприпаси, ракети до РСЗВ й КАБи, розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Вночі 10 листопада українські військові завдали удар по складу БК 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області (РФ). Фокус розповідає, що відомо про нічну атаку.

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі 10 листопада над Брянською областю нібито працювала російська ППО. Зокрема, було знищено нібито 17 дронів. Тоді як з 7:00 до 10:00 мск було перехоплено ще 14 БПЛА. За інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, в результаті атаки БПЛА в обласному центрі сталося займання нежитлових будівель.

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Удар по складу БК у Брянській області: наслідки

Проте в Генштабі ЗСУ повідомили, що було зафіксовано щонайменше вісім вибухів.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ", — йдеться у повідомленні.

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Після атаки зафіксовано щонайменше дві точки займання на території військової частини й ознаки вторинної детонації.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що в Брянській області було уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ та КАБи.

Пожежа після удару по складу БК у Брянській області Фото: Telegram

Нагадаємо, 10 листопада безпілотники атакували Підмосковʼя. За словами міського голови міста Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона нібито вдало відпрацювала та знищила 32 дрони, проте в росЗМІ розповіли про руйнування постраждалих.

9 листопада джерела Фокусу в СБУ розповіли про атаку на Алексійнський хімічний комбінат у Тульській області РФ. Це підприємство входить до корпорації "Ростєх" і виробляє боєприпаси, порох і матеріали для військово-промислового комплексу.