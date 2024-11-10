Українці ударили по складу БК у Брянській області: що було знищено (фото, відео)
Підрозділ Сил безпілотних систем завдав удар по складу БК 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області. Під атакою опинилися артилерійські боєприпаси, ракети до РСЗВ й КАБи, розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Вночі 10 листопада українські військові завдали удар по складу БК 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області (РФ). Фокус розповідає, що відомо про нічну атаку.
У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі 10 листопада над Брянською областю нібито працювала російська ППО. Зокрема, було знищено нібито 17 дронів. Тоді як з 7:00 до 10:00 мск було перехоплено ще 14 БПЛА. За інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, в результаті атаки БПЛА в обласному центрі сталося займання нежитлових будівель.Важливо
Удар по складу БК у Брянській області: наслідки
Проте в Генштабі ЗСУ повідомили, що було зафіксовано щонайменше вісім вибухів.
"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ", — йдеться у повідомленні.
Після атаки зафіксовано щонайменше дві точки займання на території військової частини й ознаки вторинної детонації.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що в Брянській області було уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ та КАБи.
Нагадаємо, 10 листопада безпілотники атакували Підмосковʼя. За словами міського голови міста Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона нібито вдало відпрацювала та знищила 32 дрони, проте в росЗМІ розповіли про руйнування постраждалих.
9 листопада джерела Фокусу в СБУ розповіли про атаку на Алексійнський хімічний комбінат у Тульській області РФ. Це підприємство входить до корпорації "Ростєх" і виробляє боєприпаси, порох і матеріали для військово-промислового комплексу.