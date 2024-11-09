Дрони СБУ уразили хімкомбінат у Тульській області, який виробляє порох та боєприпаси (відео)

Сьогодні вночі українські безпілотники дісталися хімічного комбінату корпорації "Ростех" у Тульській області. Підприємство виробляє порох та боєприпаси для російської армії.

Вночі 9 листопада дрони Служби Безпеки України та Сил спеціальних операцій дісталися Алексінського хімічного комбінату у Тульські області РФ. Про це повідомили джерела Фокусу в СБУ.

Підприємство входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для військово-промислового комплексу.

З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчанє почали писати про атаку на хімбомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання.

"СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у жовтні українські дрони вразили найбільший у Росії завод із виробництва вибухових речовин. БПЛА вдарили по заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області.

У ніч на 8 листопада українські безпілотники дістали до Саратовського нафтопереробного заводу, який входить в структуру компанії "Роснефть". Підприємство переробляє 7,2 млн тонн нафти.