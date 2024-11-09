Дроны СБУ поразили химкомбинат в Тульской области, который производит порох и боеприпасы (видео)

Сегодня ночью украинские беспилотники добрались до химического комбината корпорации "Ростех" в Тульской области. Предприятие производит порох и боеприпасы для российской армии.

Ночью 9 ноября дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций добрались до Алексинского химического комбината в Тульской области РФ. Об этом сообщили источники Фокуса в СБУ.

Предприятие входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для военно-промышленного комплекса.

С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в 3 часа ночи тульчане начали писать об атаке на химбомбинат, взрывах и движении пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания.

"СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории РФ, которые вовлечены в войну в Украине. Поражение складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают способности России терроризировать нашу страну", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в октябре украинские дроны поразили крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ. БПЛА ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области.

В ночь на 8 ноября украинские беспилотники добрались до Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который входит в структуру компании "Роснефть". Предприятие перерабатывает 7,2 млн тонн нефти.