Дроны СБУ поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки: детали от инсайдеров (видео)

Информаторы отметили, что на атакованном предприятии противник занимался производством взрывчатых материалов, а также авиационных и артиллерийских снарядов, бомб и боеголовок для ракетных систем ПВО.

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Дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он является составной частью российского ВПК и находится под санциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

После "визита" украинских дронов россияне всю ночь писали в соцсетях о прилетах по заводу, страшных "хлопках" и спрашивали "что происходит?".

"СБУ отработала над ужесточением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дрон, который дает моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться и дальше", — сообщил информированный источник в СБУ.

Как сообщают источники в украинской разведке, объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 900 км.

Согласно сообщениям в российских телеграмм-каналах, взрывы в районе завода прогремели около 4 утра. Вскоре местные власти заявили о попытке российского ПВО отразить атаку дронов-камикадзе. После взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма.

На заводе им. Свердлова враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. Он занесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". 23 июня 2023 завод занесен в список санкций стран Евросоюза, также предприятие находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Напомним, 10 октября власти объявили эвакуацию населения поселка Родниковое в Адыгее.

В этот же день в Defense Express исследовали, что могли поразить дроны в Адыгее.