Эскадрилья боевых самолетов: в Defense Express исследовали, что могли поразить дроны в Адыгее

По словам аналитиков, эвакуация населения региона лишь подтверждает то, что беспилотники поразили "что-то важное".

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На атакованном в ночь с 9 на 10 октября аэродроме "Ханская" в Адыгее скорее всего находились 12 боевых самолетов воздушных сил РФ, правда, какой именно модели пока сказать трудно. Об этом пишет Defense Express.

Первое, на что обратили внимание аналитики, это то, что российская сторона пытается представить этот аэродром, как учебный для военного училища.

"Этот аэродром упоминается, как 272-я учебная авиабаза, которая является аэродромом Краснодарского авиационного училища. В то же время реальное текущее назначение этого объекта — военный аэродром. Об этом говорят публичные актуальные спутниковые снимки от ESA", — говорится в материале.

Эксперты уточнили, что даже несмотря на малое разрешение спутниковых изображений, можно заметить разницу между боевыми самолетами и учебными.

Спутниковые снимки от ESA 6 октября 2024 года Фото: Defense Express

"Дело в том, что размеры российских боевых машин типа Су-30, Су-34 и Су-35 очень сильно отличаются от размеров учебно-тренировочных L-39 (размах крыла 15 метров против 9,5 метра). Более того, большинство российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков имеет голубой камуфляж. И на спутниковом снимке за 6 октября на авиабазе замечено 12 таких самолетов, что точно соответствует штатной численности эскадрильи тактической авиации", — говорится в материале Defense Express.

Аналитики не смогли четко указать, о каких именно самолетах идет речь, однако они убеждены, что уже в ближайшее время должны появиться более качественные спутниковые снимки, которые позволят оценить реальный масштаб поражения.

Кроме того, по мнению экспертов, в результате удара удалось задеть что-то довольно важное, например, склад с боеприпасами, об этом свидетельствует то, что проводится эвакуация жителей поселка Родниковое, который расположен рядом с авиабазой.

Пожар на аэродроме "Ханская" в Адыгее Фото: Astra

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея.

10 октября власти объявили эвакуацию населения поселка Родниковое в Адыгее.