Ескадрилья бойових літаків: в Defense Express дослідили, що могли уразити дрони в Адигеї

За словами аналітиків, евакуація населення регіону лише підтверджує те, що безпілотники уразили "щось важливе".

Related video

На атакованому у ніч з 9 на 10 жовтня аеродромі "Ханська" в Адигеї найімовірніше перебували 12 бойових літаків повітряних сил РФ, щоправда, якої саме моделі наразі сказати важко. Про це пише Defense Express.

Перше, на що звернули увагу аналітики, це те, що російська сторона намагається представити це летовище, як навчальне для військового училища.

"Це летовище згадується, як 272-а навчальна авіабаза, яка є аеродромом Краснодарського авіаційного училища. Водночас реальне поточне призначення цього об'єкту — військовий аеродром. Про це говорять публічні актуальні супутникові знімки від ESA", — йдеться у матеріалі.

Експерти уточнили, що навіть попри малу роздільну здатність супутникових зображень, можна помітити різницю між бойовими літаками та навчальними.

Супутникові знімки від ESA 6 жовтня 2024 Фото: Defense Express

"Річ у тому, що розміри російських бойових машин типу Су-30, Су-34 та Су-35 дуже сильно відрізняються від розмірів навчально-тренувальних L-39 (розмах крила 15 метрів проти 9,5 метра). Більше того, більшість російських винищувачів та фронтових бомбардувальників має блакитний камуфляж. І на супутниковому знімку за 6 жовтня на авіабазі помічено 12 таких літаків, що точно відповідає штатній чисельності ескадрильї тактичної авіації", — йдеться у матеріалі Defense Express.

Аналітики не змогли чітко вказати, про які саме літаки йде мова, проте вони переконані, що вже найближчим часом мають з'явитися якісніші супутникові знімки, які дозволять і оцінити реальний масштаб ураження.

Крім того, на думку експертів, те, що у результаті удару вдалось зачепити щось доволі важливе, наприклад, склад з боєприпасами, свідчить те, що проводиться евакуація мешканців селища Родниковий, яке розташоване поряд з авіабазою.

Пожежа на аеродромі "Ханська" в Адигеї Фото: Astra

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром військово-космічних сил РФ в республіці Адигея.

10 жовтня влада оголосила евакуацію населення селища Родниковий в Адигеї.