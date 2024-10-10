Невідомі дрони атакували військовий аеродром РФ в Адигеї (фото, відео)

Місцеві пабліки повідомляють, що після атаки дронів на аеродромі почалась пожежа, однак влада на даний час ніяк не коментує ситуацію.

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Уночі на четвер, 10 жовтня, безпілотники атакували військовий аеродром військово-космічних сил РФ в республіці Адигея, який розташований неподалік станиці Ханської. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Місцеві жителі чули гучні вибухи, після чого в районі аеродрому спалахнула пожежа. Росіяни викладали в мережу докази прильотів та влучать, однак місцева влада ситуацію на даний час ніяк не коментує.

Вибухи в Майкопі Фото: Скриншот

Атака на аеродром "Ханская" в Адигеї Фото: Astra

Атака на аеродром в Адигеї Фото: Скриншот

"Атакували військовий аеродром дрони, там іде війна справжня, в Родніковке", — так коментують в місцевих чатах нічну атаку на військовий аеродром "Ханська" місцеві жителі.

Зазначимо, що Родніковий — це селище, яке входить у міський округ "Місто Майкоп". Воно розташоване поряд зі станицею Ханською і буквально прилягає до військового аеродрому.

Військовий аеродром "Ханська": що відомо

Летовище розташоване за 3 км на схід від станиці Ханської й за 6 км на північний захід від міста Майкопа. Аеродром здатний приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і всі легші, а також вертольоти всіх типів. Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. В результаті атаки на арсеналі ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) поблизу міста Карачев Брянської області почалася детонація боєприпасів. На складі просто неба зберігались боєприпаси, в тому числі з КНДР, та КАБи.

Пізніше Генштаб підтвердив, що Сили оборони України уразили військовий арсенал російських окупантів поблизу міста Карачев. У відомстві зазначили, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках