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Зберігались КАБи та боєприпаси з КНДР: дрони атакували черговий арсенал ГРАУ в РФ (відео)

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Фото: Live Science | В Брянській області горить арсенал ГРАУ (ілюстративне фото)

Атаку на стратегічний об'єкт у Брянській області вже підтвердили в РНБО. Міністерство оборони країни-агресорки традиційно звітує про успішну роботу ППО та знищення усіх українських БПЛА.

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У ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. В результаті атаки на арсеналі ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) поблизу міста Карачев Брянської області почалася детонація боєприпасів. Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальну інформацію.

Про атаку написав у Telegram-каналі Губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він зазначив, що за минулу ніч російська ППО перехопила та знищила 24 безпілотні літальні апарати.

Атака, Брянська область, БПЛА, арсенал Fullscreen
Результати атаки на Брянську область
Фото: Скриншот

В російських пабліках зазначають, що від арсеналу до міста Карачев Брянської області — 114. Однак впритул до нього знаходиться 20-тисячний населений пункт. Загальна площа арсеналу ГРАУ — близько 3,5 кв. км.

"При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв. км зберігались просто неба", — писали про нього аналітики Defence Express.

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Фото: Defence Express

Очевидці публікують в мережах відео пожежі та детонації на складі боєприпасів.

Карачів, склад, атака БПЛА, пожежа, детонація Fullscreen
Детонація біля міста Карачів
Карачев, склад, атака БПЛА, пожежа, детонація Fullscreen
Детонація боєприпасів на складі поблизу міста Карачів

Ураження арсеналу вже підтвердили в РНБО.

"Поблизу міста Карачев, Брянської області, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною", — написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він додав, що на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, та КАБи. Коваленко також зазначив, що частково вони зберігались просто неба.

Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня вибухи пролунали й в тимчасово окупованому Криму. В результаті на аеродромах "Бельбек" і "Саки" виникла пожежа. Місцеві пабліки також повідомляли про пожежу на нафтобазі у Феодосії.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ЗСУ атакували найбільший нафтовий термінал в Криму. Українські військові повідомили, що феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Вони використовувались, зокрема, й для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.