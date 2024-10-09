Зберігались КАБи та боєприпаси з КНДР: дрони атакували черговий арсенал ГРАУ в РФ (відео)

Атаку на стратегічний об'єкт у Брянській області вже підтвердили в РНБО. Міністерство оборони країни-агресорки традиційно звітує про успішну роботу ППО та знищення усіх українських БПЛА.

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У ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. В результаті атаки на арсеналі ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) поблизу міста Карачев Брянської області почалася детонація боєприпасів. Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальну інформацію.

Про атаку написав у Telegram-каналі Губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він зазначив, що за минулу ніч російська ППО перехопила та знищила 24 безпілотні літальні апарати.

Результати атаки на Брянську область Фото: Скриншот

В російських пабліках зазначають, що від арсеналу до міста Карачев Брянської області — 114. Однак впритул до нього знаходиться 20-тисячний населений пункт. Загальна площа арсеналу ГРАУ — близько 3,5 кв. км.

"При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв. км зберігались просто неба", — писали про нього аналітики Defence Express.

Фото: Defence Express

Очевидці публікують в мережах відео пожежі та детонації на складі боєприпасів.

Детонація біля міста Карачів

Детонація боєприпасів на складі поблизу міста Карачів

Ураження арсеналу вже підтвердили в РНБО.

"Поблизу міста Карачев, Брянської області, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною", — написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він додав, що на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, та КАБи. Коваленко також зазначив, що частково вони зберігались просто неба.

Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня вибухи пролунали й в тимчасово окупованому Криму. В результаті на аеродромах "Бельбек" і "Саки" виникла пожежа. Місцеві пабліки також повідомляли про пожежу на нафтобазі у Феодосії.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ЗСУ атакували найбільший нафтовий термінал в Криму. Українські військові повідомили, що феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Вони використовувались, зокрема, й для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.