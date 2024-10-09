Хранились КАБы и боеприпасы из КНДР: дроны атаковали очередной арсенал ГРАУ в РФ (видео)

Атаку на стратегический объект в Брянской области уже подтвердили в СНБО. Министерство обороны страны-агрессора традиционно отчитывается об успешной работе ПВО и уничтожении всех украинских БПЛА.

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В ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. В результате атаки на арсенале ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) вблизи города Карачев Брянской области началась детонация боеприпасов. Фокус в одном материале собрал всю актуальную информацию.

Об атаке написал в Telegram-канале Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что за минувшую ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 24 беспилотных летательных аппарата.

Результаты атаки на Брянскую область Фото: Скриншот

В российских пабликах отмечают, что от арсенала до города Карачев Брянской области — 114. Однако вплотную к нему находится 20-тысячный населенный пункт. Общая площадь арсенала ГРАУ — около 3,5 кв. км.

"При этом по состоянию на 2021 год на детальных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом", — писали о нем аналитики Defence Express.

Фото: Defence Express

Очевидцы публикуют в сетях видео пожара и детонации на складе боеприпасов.

Детонация возле города Карачев

Детонация боеприпасов на складе вблизи города Карачев

Поражение арсенала уже подтвердили в СНБО.

"Вблизи города Карачев, Брянской области, было поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной", — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он добавил, что на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, и КАБы. Коваленко также отметил, что частично они хранились под открытым небом.

Напомним, в ночь на 7 октября взрывы прогремели и во временно оккупированном Крыму. В результате на аэродромах "Бельбек" и "Саки" возник пожар. Местные паблики также сообщали о пожаре на нефтебазе в Феодосии.

Позже в Генштабе сообщили, что ВСУ атаковали крупнейший нефтяной терминал в Крыму. Украинские военные сообщили, что феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Они использовались, в частности, и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.