В Крыму прогремели взрывы: горит нефтебаза в Феодосии, возможны прилеты по аэродромам (видео)

По информации местных пабликов, атакованная нефтебаза — крупнейшая по объемам перевалки в Крыму. Ранее ее уже не один раз атаковали, тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива.

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Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 октября прогремели взрывы, в результате которых на аэродромах "Бельбек" и "Саки" возник пожар. По сообщению местных пабликов, также горит нефтебаза в Феодосии.

Отмечается, что первые взрывы прогремели в 23:30, их было 12-15. Где-то через час раздалась вторая серия взрывов. Российское МЧС объявило воздушную опасность на всей территории оккупированного украинского полуострова.

Около полуночи с аэродрома Бельбек подняли в воздух авиацию, через час там возник сильный пожар. Сейчас источник его неизвестен, однако местные Telegram-каналы писали об атаке украинских БПЛА, которые сбила российская ПВО.

Около 4:30 три мощных взрыва прогремели в Феодосии, в результате чего в городе загорелась нефтебаза. В местных пабликах добавляют, что пожар в Феодосии видно даже жителям Кировского, которое расположено в 25 километрах.

По данным издания Astra, пожар возник в крупнейшем в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов АО "Морской нефтяной терминал". Отмечается, что всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

В марте 2024 года нефтебазу уже атаковали 3 марта 2024 года. Тогда сразу 4 беспилотника упали на территории АО "Морской нефтяной терминал". Был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива. Также база была атакована в декабре и ноябре прошлого года.

По информации местных пабликов, дым на нефтебазе Феодосии поднимается тремя "столбами". Это может свидетельствовать о трех основных источниках возгорания.

По информации советника главы оккупационной администрации Крыма Олега Крючкова, на нефтебазе произошло "возгорание". Он добавил, что на месте уже работают спасатели. Из-за пожара на нефтебазе Феодосии частично перекрыли движение по городу.

Взрывы в Феодосии Фото: Скриншот

Взрывы в Феодосии

В Феодосии горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Крыму Фото: Крымский ветер

Напомним, что в ночь на 18 сентября произошла массированная атака на склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец, что в Тверской области. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, уничтоженный склад в Торопце — это от двух до четырех месяцев войны по боеприпасам.

Также напомним, что в российском городе Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция, прогремели взрывы. Тогда местные паблики сообщали о ПВО.