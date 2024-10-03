В городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, прозвучали взрывы: что известно (видео)

В местных пабликах уже уклончиво сообщили, что "повышенная громкость" была в пяти километрах от атомной станции.

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В российском городе Курчатов, где находится Курская атомная электростанция, прозвучали взрывы. Местные паблики сообщают, что работало ПВО. Фокус рассказывает, что известно.

Взрывы в Курчатове, РФ

По данным росСМИ, ПВО перехватила снаряд, который упал в 5 км от станции, вызвав пожар. Сама АЭС не пострадала. Сообщается, что снаряд был "французский", но откуда взялась эта информация – неизвестно.

"ПВО отработала по снаряду в 16:20, он упал в 5 км от станции. Сейчас там пожар. Сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали", — говорится в сообщениях со ссылкой на руководство Курской АЭС.

Один из пропагандистских ресурсов заявил, что российская ПВО якобы "отработала по французской авиабомбе" и она упала, вызвав пожар, также сообщается о звуках вторичной детонации. Другой российский Telegram-канал написал о "четырех ракетах и дроне", которые якобы были сбиты.

А известный пропагандистский Telegram-канал Mash и вовсе заявил, что "предварительно, это был реактивный БПЛА "Паляниця".

В местных пабликах произошедшее назвали "повышенной громкостью". Власти региона официально не комментировали возможную атаку.

Сообщения в пабликах Курчатова Фото: Скриншот

Напомним, в августе стало известно, что в городе Курчатов Курской области сложилась "напряженная обстановка" из-за того, что в области находятся ВСУ и идут бои. На Курской АЭС уже решили, что отключат станцию, если украинские защитники ее захватят.

Также Фокус писал о том, что происходит в Курчатове, городе, где и расположена Курская АЭС. В город закрыт свободный въезд, а солдаты российской армии разместились в местной школе.