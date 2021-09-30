Королева Великобританії Єлизавета II втратила владу в Барбадосі

Барбадос відтепер стане парламентською республікою. Наступним кроком уряду є нова конституція.

Острівна держава Барбадос, розташована на сході Карибського моря, оголосила про свою остаточну незалежність від Великобританії. Прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі повідомила, що королева Єлизавета II відтепер не є главою держави, оскільки рішенням більшості голосів у парламенті були внесені поправки в конституцію, після яких держава стала парламентською республікою.

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За словами прем'єр-міністра, нового президента Сандру Мейсон приведуть до присяги 30 листопада, яка раніше була офіційним представником Єлизавети II. Наступним кроком у державному реформуванні буде ухвалення нової конституції.

Моттлі зазначила, що Барбадос піде тим же шляхом, що й інші країни Карибського басейну. Вона навела як приклад республіку Гаяни, яка здобула незалежність у 1970 році, Тринідад і Тобаго стала республікою в 1976 році, а також Домініканську республіку 1978 року.

Однак, Моттлі закликала парламентарів не поспішати з радикальними кроками щодо зміни в конституції, тому що багато аспектів вимагають ретельного опрацювання та обговорення.

У свою чергу лідер опозиції єпископ Джозеф Атерлі висловив стурбованість законністю передбачуваного кроку уряду. Незважаючи на те, що він підтримав рішення парламенту, він ставить під сумнів законність порушення присяги, яку давали королеві Єлизаветі II.

Атерлі також виступив проти вибору часу для республіканських реформ, назвавши це "невідповідним моментом", оскільки Барбадос продовжує боротися з пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що королева Єлизавета II прийняла рішення найняти адвокатів у зв'язку з повторюваними нападками на адресу королівської сім'ї з боку Меган Маркл і принца Гаррі.

Королева Великобританії тонко пожартувала над американськими туристами, які поцікавилися в неї, чи живе вона в цьому районі. Та відповіла, що в неї "є будинок поблизу".