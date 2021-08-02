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Єлизавета II тонко пожартувала над допитливими американськими туристами

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Єлизавета II, королева, почуття гумору
Фото: Getty Images

Королева так добре вжилася в роль рядової бабусі, що іноземні гості не впізнали в ній одну з найбільших жінок епохи.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II, яка славиться своїм почуттям гумору, зуміла ввести в оману американських туристів, які, прогулюючись по літній резиденції монарха в Балморалі, не впізнали в ній королеву і поцікавилися, чи тут живе Єлизавета II, пише Daily Star.

Про курйозний випадок, який відбувся в Шотландії, журналістам розповів колишній офіцер охорони Її Величності. Королева, як відомо, щоліта приїжджає у свій улюблений маєток у шотландському нагір'ї і проводить час за пікніками, прогулянками із собаками і прийомами членів своєї сім'ї, які відвідують її по черзі. Її спроба уникнути нав'язливої уваги з боку туристів, які часто заїжджають у Балморал, одного разу виявилася такою вдалою, що група американських туристів, які досліджують територію маєтку, наткнувшись на Єлизавету II, абсолютно не зрозуміли, хто перед ними.

королева, Єлизавета II, принц Чарльз
Королева Єлизавета II і її син, принц Уельський
Фото: The Royal Family

Іноземці поцікавилися в літньої жінки, чи живе вона в цьому районі, і та відповіла, що в неї "є будинок поблизу". Потім у неї запитали, чи зустрічалася вона коли-небудь з королевою, на що вона відповіла: "Ні, але ось цей поліцейський так", вказавши на колишнього офіцера, який працював з монархом понад 30 років.

За словами офіцера, група рушила далі, не підозрюючи, що вони тільки що зустрілися віч-на-віч з королевою Єлизаветою II.

Цього року перебування королеви в шотландському маєтку стане першою літньою відпусткою, яку вона провела без свого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, після його смерті у квітні у віці 99 років.

Незважаючи на те, що офіційно перебуває у відпустці, королева продовжує стежити за урядовими документами, які надсилають їй приватні секретарі в червоних ящиках, які використовуються міністрами для зберігання важливих і конфіденційних документів.

Раніше Фокус розповідав про те, як традиційно проводить свій день головна жінка Великобританії ось уже 69 років поспіль.