Єлизавета II тонко пожартувала над допитливими американськими туристами

Королева так добре вжилася в роль рядової бабусі, що іноземні гості не впізнали в ній одну з найбільших жінок епохи.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II, яка славиться своїм почуттям гумору, зуміла ввести в оману американських туристів, які, прогулюючись по літній резиденції монарха в Балморалі, не впізнали в ній королеву і поцікавилися, чи тут живе Єлизавета II, пише Daily Star.

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Про курйозний випадок, який відбувся в Шотландії, журналістам розповів колишній офіцер охорони Її Величності. Королева, як відомо, щоліта приїжджає у свій улюблений маєток у шотландському нагір'ї і проводить час за пікніками, прогулянками із собаками і прийомами членів своєї сім'ї, які відвідують її по черзі. Її спроба уникнути нав'язливої уваги з боку туристів, які часто заїжджають у Балморал, одного разу виявилася такою вдалою, що група американських туристів, які досліджують територію маєтку, наткнувшись на Єлизавету II, абсолютно не зрозуміли, хто перед ними.

[ + – ] Королева Єлизавета II і її син, принц Уельський Фото: The Royal Family

Іноземці поцікавилися в літньої жінки, чи живе вона в цьому районі, і та відповіла, що в неї "є будинок поблизу". Потім у неї запитали, чи зустрічалася вона коли-небудь з королевою, на що вона відповіла: "Ні, але ось цей поліцейський так", вказавши на колишнього офіцера, який працював з монархом понад 30 років.

За словами офіцера, група рушила далі, не підозрюючи, що вони тільки що зустрілися віч-на-віч з королевою Єлизаветою II.

Цього року перебування королеви в шотландському маєтку стане першою літньою відпусткою, яку вона провела без свого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, після його смерті у квітні у віці 99 років.

Незважаючи на те, що офіційно перебуває у відпустці, королева продовжує стежити за урядовими документами, які надсилають їй приватні секретарі в червоних ящиках, які використовуються міністрами для зберігання важливих і конфіденційних документів.

Раніше Фокус розповідав про те, як традиційно проводить свій день головна жінка Великобританії ось уже 69 років поспіль.