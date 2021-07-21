69 років стабільності: персонал Букінгемського палацу розповів про ранкову рутину Єлизавети II

Щоранку королева приймає ванну і снідає омлетом з трюфелями

Обслуговувальний персонал резиденцій королівської сім'ї відкрив завісу таємниці над тим, як проводить свої ранки королева Великобританії. Виявилося, що Єлизавета II — не змінює свої звички ось уже 69 років. І, судячи з усього, змінювати їх не має наміру. Про це пише Express.

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Незалежно від того, де королева: у Букінгемському палаці, Віндзорському замку або в Балморалі, Єлизавета з 1952 року завжди прокидається в один і той же час — о 7.30 ранку.

[ + – ] Королева у своїй спальні після народження молодшої дитини Фото: The Royal Family

До цього моменту біля дверей її спальні чергує сержант поліції. Саме в цей час його зміна закінчується й особиста покоївка королеви заходить у її покої.

Вона приносить Єлизаветі піднос з чашкою чаю Ерл Грей і склянкою води. Також на підносі є глечик з молоком і льняна серветка з її вишитими ініціалами: EIIR.

Перш ніж увійти, покоївка стукає у двері, а отримавши дозвіл увійти, залишає піднос на столику біля ліжка. Потім вона відкриває штори і вмикає радіо, налаштоване на хвилю BBC Radio Four.

Згідно з королівськими джерелами, королева була великою прихильницею ведучого Джона Гамфріса і щоранку слухала його програму Today, перш ніж він пішов на пенсію у 2019 році.

Далі королеві наповнюють ванну, причому вона вважає за краще певну температуру, тому її вимірюють градусником. І не любить, коли ванна переповнена.

Поки Єлизавета у ванній кімнаті, її стиліст Анжела Келлі готує для неї наряд у кімнаті по сусідству. Зазвичай вона подає до уваги королеви п'ять варіантів на вибір.

[ + – ] Виставка нарядів королеви в Букінгемському палаці Фото: The Royal Family/Twitter

Сніданок подають о 8.30. Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповів, що на сніданок королева зазвичай вибирає з двох варіантів: омлет з копченим лососем чи трюфелі стружкою. Або ж вівсяні пластівці Special K.

Снідати королева любить одна. У цей час вона переглядає свіжу пресу — статті, на які варто звернути особливу увагу, до цього часу вже позначив її особистий секретар.

Вона стежить за своїми фотографіями, які публікують у газетах. І при цьому вона обожнює скетчі та карикатури зі своїм обличчям.

І о 9.30 Єлизавета йде до свого кабінету і приступає до роботи, яка зазвичай починається з розбору кореспонденції зі знаменитого червоного портфеля.

[ + – ] Королева Єлизавета за роботою Фото: The Royal Family

Після перегляду вмісту червоного портфеля Єлизавета II пише листи. У спокійні дні монархиня приділяє увагу своїм собакам.

Уже зараз при дворі обережно обговорюється, яким буде розпорядок дня в палаці, коли на престол зійде принц Чарльз. Оскільки про його ранкову рутину невідомо практично нічого.