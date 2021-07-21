69 лет стабильности: персонал Букингемского дворца рассказал об утренней рутине Елизаветы II

Каждое утро королева принимает ванну и завтракает омлетом с трюфелями

Обслуживающий персонал резиденций королевской семьи приоткрыл завесу тайны над тем, как проводит свои утра королева Великобритании. Оказалось, что Елизавета II – не меняет свои привычки вот уже 69 лет. И, судя по всему, менять их не намерена. Об этом пишет Express.

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Независимо от того, где находится королева: в Букингемском дворце, Виндзорском замке или в Балморале, Елизавета с 1952 года всегда просыпается в одно и то же время – в 7.30 утра.

[ + – ] Королева в своей спальне после рождения младшего ребенка Фото: The Royal Family

До этого момента у дверей ее спальни дежурит сержант полиции. Именно в это время его смена заканчивается и личная горничная королевы заходит в ее покои.

Она приносит Елизавете поднос с чашкой чая Эрл Грей и стаканом воды. Также на подносе есть кувшинчик с молоком и льняная салфетка с ее вышитыми инициалами : EIIR.

Прежде чем войти, горничная стучит в дверь, а получив разрешение войти, оставляет поднос на прикроватном столике. Затем она открывает шторы и включает радио, настроенное на волну BBC Radio Four.

Согласно королевским источникам, королева была большой поклонницей ведущего Джона Хамфриса и каждое утро слушала его программу Today, прежде чем он ушел на пенсию в 2019 году.

Далее королеве наполняют ванну, причем она предпочитает определенную температуру, так что ее измеряют градусником. И не любит, когда ванна переполнена.

Пока Елизавета находится в ванной комнате, ее гардеробщица и стилист Анджела Келли готовит для нее наряд в комнате по соседству. Обычно она представляет вниманию королевы пять вариантов на выбор.

[ + – ] Выставка нарядов королевы в Букингемском дворце Фото: The Royal Family/Twitter

Завтрак подают в 8.30. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, что на завтрак королева обычно выбирает из двух вариантов: омлет с копченым лососем и трюфельной стружкой. Или же овсяные хлопья Special K.

Завтракать королева любит одна. В это время она просматривает свежую прессу — статьи, на которые стоит обратить особое внимание, к этому времени уже отметил ее личный секретарь.

Она следит за своими фотографиями, которые публикуют в газетах. И при этом она обожает скетчи и карикатуры со своим лицом.

И в 9.30 Елизавета идет в свой кабинет и приступает к работе, которая обычно начинается с разбора корреспонденции из знаменитого красного портфеля.

[ + – ] Королева Елизавета за работой Фото: The Royal Family

После просмотра содержимого красного портфеля Елизавета II пишет письма. В спокойные дни монарх уделяет внимание своим собакам.

Уже сейчас при дворе осторожно обсуждается, каким будет распорядок дня во дворце, когда на престол взойдет принц Чарльз. Так как про его утреннюю рутину не известно практически ничего.