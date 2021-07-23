Єлизавета вперше вирушила у відпустку в статусі вдови

З маєтком Балморал у королеви пов'язані всі найтепліші спогади про чоловіка. Саме тут вони були найбільше щасливі.

95-річна королева Єлизавета II вирушила на щорічний відпочинок у свою шотландську резиденцію Балморал, пише Mail Online.

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Монарха помітили в той момент, коли вона покидала Віндзор і сідала в машину, яка відвезла її в аеропорт. На королеві була бірюзова блуза, а сама монархиня була в прекрасному настрої.

Ця відпустка стане першою для королеви, яку вона проведе без чоловіка. Герцог Единбурзький помер 9 квітня, і вдова королева незабаром після його похорону вже літала в Балморал, де оплакувала втрату.

За словами джерел, наближених до Єлизавети II, Балморал є її найулюбленішим місцем. Тут вона була найбільш щаслива зі своїм чоловіком.

Королева зупиниться не в самому замку, а в більш неформальному будинку Craigowan Lodge із сімома спальнями в маєтку Балморал, подалі від цікавих очей приїжджих туристів і за два кроки від того місця, де сім десятиліть тому пара провела частину свого медового місяця.

Вона залишиться в маєтку площею 20 тисяч гектарів до початку жовтня, і протягом усього її перебування до неї долучатимуться члени сімʼї. У минулі роки під час літніх канікул до Єлизавети II і герцога Единбурзького приєднувалися їхні діти і внуки, а також близькі друзі.

[ + – ] Королева була щаслива в Балморалі зі своїм чоловіком Фото: The Royal Family

Цього року очікується, що її відвідають герцоги Кембриджські, у яких на території маєтку є свій затишний котедж, герцоги Уессекські, принц Чарльз з дружиною, які часто зупиняються в Біркхоллі, резиденції принца в маєтку і місці, яке вони теж надзвичайно полюбили і навіть провели там свій медовий місяць у 2005 році.

З Балморалом у королівської сімʼї повʼязано чимало як хороших, так і сумних спогадів. Саме тут раннього серпневого ранку 1997 року юним принцам Вільяму і Гаррі, яким тоді було 15 і 12 років, сказали, що їхня мати, принцеса Діана, загинула в Парижі в автокатастрофі. І саме тут їхні бабуся і дідусь вирішили тримати їх поза увагою і перед обличчям суворої громадської думки в наступні дні.

Балморал був шотландським будинком королівської сімʼї з тих пір, як його придбав для королеви Вікторії принц Альберт у 1852 році.

Восени 1842 року, через два з половиною роки після весілля з принцом Альбертом, королева Вікторія вперше відвідала Шотландію. Вони були так вражені нагірʼям, що вирішили повернутися. Подальший візит у Пертшир, а потім в Ардверікі спонукав їх скористатися можливістю купити Балморал.

[ + – ] Королева зі своїми коргі в Балморалі Фото: Vanity Fair

Після того, як королева Вікторія стала господинею маєтку в 1852 році, планувалося побудувати новий замок приблизно за 100 метрів на північний захід від старого будинку, спроектованого міським архітектором Абердіном Вільямом Смітом.

28 вересня 1853 королева Вікторія заклала перший камінь у фундамент нової будівлі. Принц Альберт виявив велику цікавість до проектування і будівництва, яке було завершено до 1856 року.

Замок побудований з місцевого граніту, який був оброблений з високою точністю з використанням найсучаснішого обладнання того часу.

Нагадаємо, раніше Єлизавета зʼявилася на Королівському Віндзорському кінному шоу, куди приїхала на своєму Land Rover. Монархиня в такому поважному віці прекрасно почувала себе за кермом.