З подругою та охоронцями: 95-річна Єлизавета II була помічена за кермом свого Land Rover

Королівське Віндзорське кінне шоу є одним з найулюбленіших заходів королеви, який вона не пропускає буквально з дня заснування.

Королева Великобританії Єлизавета II продовжує дивувати світ своєю активністю в такому поважному віці. Не встигнувши закінчити тур по Шотландії, відомий як Голірудський тиждень, 95-річна монархиня приїхала на Королівське Віндзорське кінне шоу, причому вона особисто керувала автомобілем Land Rover, у якому разом з нею їхали охоронці та її подруга, повідомляє Daily Mail.

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Шоу у Віндзорі є одним з найулюбленіших кінних заходів королеви, і вона намагається не пропускати його. Більше того, коні зі стайні Єлизавети II також беруть участь у змаганнях.

На публіці королева зʼявилася в дуже простому одязі: на ній був темно-синій стьобаний жилет з підкладкою, біла сорочка і сіра спідниця в клітинку. Монархиня буквально світилася від радості, спостерігаючи за тим, що відбувається, і вбираючи атмосферу кінних заходів року на приватній території свого маєтку.

[ + – ] У королеви немає водійського посвідчення, однак автомобілями вона управляє з підліткового віку Фото: Getty Images

Королева є постійним учасником Королівської Віндзорської виставки коней, яка проводиться вже 77 років і залучає заможних відвідувачів з усього світу. Вона не пропускала шоу з тих пір, як у 1943 році воно вперше було організовано для збору коштів під час війни, проте стало настільки популярним, що продовжилося і після закінчення Другої світової. У минулому році захід скасували через пандемію коронавірусу, і виставка коней пройшла онлайн.

[ + – ] Королева Єлизавета II є великою любителькою коней Фото: Royal Windsor Horse Show/Twitter

Подія нерозривно повʼязана з королівською родиною. І королева, і її покійний чоловік, герцог Единбурзький, брали участь у ньому в молоді роки, причому принц Філіп змагався в перегонах на екіпажах протягом 30 років, вигравши їх усього один раз у 1982 році.

[ + – ] Принц Філіп брав участь у перегонах на екіпажах 30 років, але виграв їх тільки раз Фото: Royal Windsor Horse Show/Twitter

В останні роки Єлизавета спостерігала, як багато її коней беруть участь у змаганнях показових класів. Королівське шоу коней у Віндзорі продовжиться до фінального заходу в неділю, 4 липня.

Королівське Віндзорське шоу включає в себе кілька різних програм. Гостям на декількох майданчиках показують спортивних і робочих коней, коней для полювання, поні, а також коней-ветеранів. Крім виставки, у його рамках проходять змагання з виїздки, подолання перешкод, їзди в екіпажах, їзди верхи в жіночих сідлах і кінні перегони на поні. До уваги глядачів також представляють трюки на конях і кінні ігри.

Обовʼязковим елементом шоу є парад кінних гвардійців.

Нагадаємо, королева вперше відвідала Шотландію після смерті чоловіка. У поїздці її супроводжував онук, принц Вільям, а пізніше до них приєдналася дочка королеви, принцеса Анна.