С подругой и охранниками: 95-летняя Елизавета II была замечена за рулем своего Land Rover
Королевское Виндзорское конное шоу является одним из самых любимых мероприятий королевы, которое она не пропускает буквально со дня основания.
Королева Великобритании Елизавета II продолжает удивлять мир своей активностью в столь почтенном возрасте. Не успев закончить тур по Шотландии, известный как Холирудская неделя, 95-летний монарх приехала на Королевское Виндзорское конное шоу, причем она самолично управляла автомобилем Land Rover, в котором вместе с ней ехали охранники и ее подруга, сообщает Daily Mail.
Шоу в Виндзоре является одним из самых любимых конных мероприятий королевы, и она старается не пропускать его. Более того, лошади из конюшни Елизаветы II также участвуют в соревнованиях.
На публике королева появилась в очень простой одежде: на ней был темно-синий стеганый жилет с подкладкой, белая рубашка и серая юбка в клетку. Монарх буквально светилась от радости, наблюдая за происходящим и впитывая атмосферу конных мероприятий года на частной территории своего поместья.
Королева является постоянным участником Королевской Виндзорской выставки лошадей, которая проводится уже 77 лет и привлекает состоятельных посетителей со всего мира. Она не пропускала шоу с тех пор, как в 1943 году оно впервые было организовано для сбора средств во время войны, однако стало настолько популярным, что продолжилось и после окончания Второй мировой. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, и выставка лошадей прошла онлайн.
Событие неразрывно связано с королевской семьей. И королева, и ее покойный супруг, герцог Эдинбургский, участвовали в нем в молодые годы, причем принц Филипп состязался в гонках на экипажах в течение 30 лет, выиграв их всего один раз в 1982 году.
В последние годы Елизавета наблюдала, как многие ее лошади принимают участие в соревнованиях показательных классов. Королевское шоу лошадей в Виндзоре продолжится до финального мероприятия в воскресенье, 4 июля.
Королевское Виндзорское шоу включает в себя несколько разных программ. Гостям на нескольких площадках показывают спортивных и рабочих лошадей, лошадей для охоты, пони, а также лошадей-ветеранов. Кроме выставки, в его рамках проходят состязания по выездке, преодолению препятствий, езда в экипажах, езда верхом в дамских седлах и скачки на пони. Вниманию зрителей также представляют трюки на лошадях и конные игры.
Обязательным элементом шоу является парад конных гвардейцев.
Напомним, королева впервые посетила Шотландию после смерти супруга. В поездке ее сопровождал внук, принц Уильям, а позже к ним присоединилась дочь королевы, принцесса Анна.