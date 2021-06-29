Первый вояж в статусе вдовы: Елизавета с внуком приехала в Шотландию (фото, видео)

В прошлом году Холирудская неделя была отменена из-за пандемии, поэтому королева не смогла тогда приехать в Шотландию.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые после смерти своего мужа, принца Филиппа, начала четырехдневный официальный визит в Шотландию, во время которого ее сопровождает старший внук, принц Уильям, имеющий в этой стране титул граф Страттерн. 30 июня и 1 июля к королеве присоединится ее дочь, принцесса Анна.

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Визит начался 28 июня, и в течение четырех дней, пока он продолжается, монарх проведет личные встречи, посвященные шотландскому сообществу, инновациям и истории.

[ + – ] Королева пребывала в прекрасном настроении Фото: The Royal Family/Twitter

Елизавета II остановилась в замке Холируд в Эдинбурге, ее официальной резиденции в Шотландии.

Когда королева прибыла в замок Холируд, лорд-мэр Эдинбурга вручил ключи от города Ее Величеству во время традиционной «Церемонии ключей». Это происходит каждый раз, когда королева посещает город.

Холирудская неделя, также известная как Королевская неделя, была отменена в прошлом году из-за пандемии. В этом году, в соответствии с директивами правительства, традиционные мероприятия с участием тысяч людей, такие как вечеринка в саду в Холирудхаусе, проводиться не будут.

[ + – ] Ключи от Холируда Фото: The Royal Family/Twitter

После церемонии вручения ключей королева и герцог встретились с местными добровольцами и службами быстрого реагирования, чтобы поблагодарить их за их усилия во время пандемии.

В первый день визита королева и ее внук уже побывали на фабрике AG Barr, которая с 1875 года производит имбирные или безалкогольные напитки. Елизавету II и Уильяма угостили лучшими образцами продукции, о чем сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.

Королеву связывает с Шотландией не только родословная. Монарх испытывает глубокую привязанность к этой стране, а семейное поместье Балморал и вовсе является местом силы монарха. Помимо проведения семейного лета Балморале, королева посетила почти все районы Шотландии от Внешних Гебридских островов до Дамфриса, встречаясь с шотландцами из всех слоев общества.

Напомним, первый публичный выход королевы после смерти супруга состоялся 11 мая, когда она выступила на открытии сессии парламента в Палате лордов в Лондоне. Принца Филиппа не стало 9 апреля. До своего 100-летия герцог Эдинбургский не дожил ровно два месяца.