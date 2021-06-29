Перший вояж у статусі вдови: Єлизавета з онуком приїхала до Шотландії (фото, відео)

У минулому році Холірудський тиждень був скасований через пандемію, тому королева не змогла тоді приїхати до Шотландії.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II вперше після смерті свого чоловіка, принца Філіпа, почала чотириденний офіційний візит до Шотландії, під час якого її супроводжує старший онук, принц Вільям, який має в цій країні титул граф Страттерн. 30 червня та 1 липня до королеви приєднається її дочка, принцеса Анна.

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Візит розпочався 28 червня, і протягом чотирьох днів, поки він триває, монарх проведе особисті зустрічі, присвячені шотландській спільноті, інноваціям та історії.

[ + – ] Королева перебувала в прекрасному настрої Фото: The Royal Family/Twitter

Єлизавета II зупинилася в замку Холіруд в Единбурзі, її офіційній резиденції в Шотландії.

Коли королева прибула в замок Холіруд, лорд-мер Единбурга вручив ключі від міста Її Величності під час традиційної «Церемонії ключів». Це відбувається кожного разу, коли королева відвідує місто.

Холірудський тиждень, також відомий як Королівський тиждень, був скасований в минулому році через пандемію. Цьогоріч, відповідно до директив уряду, традиційні заходи за участю тисяч людей, такі як вечірка в саду в Холірудхаус, проводитися не будуть.

[ + – ] Ключі від Холіруд Фото: The Royal Family/Twitter

Після церемонії вручення ключів королева і герцог зустрілися з місцевими добровольцями та службами швидкого реагування, щоб подякувати їм за їхні зусилля під час пандемії.

У перший день візиту королева та її онук уже побували на фабриці AG Barr, яка з 1875 року виробляє імбирні або безалкогольні напої. Єлизавету II і Вільяма пригостили кращими зразками продукції, про що повідомляється на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Twitter.

Королеву повʼязує із Шотландією не тільки родовід. Монарх відчуває глибоку прихильність до цієї країни, а сімейний маєток Балморал узагалі є місцем сили монарха. Крім проведення сімейного літа в Балморалі, королева відвідала майже всі райони Шотландії від Зовнішніх Гебридських островів до Дамфріс, зустрічаючись із шотландцями з усіх верств суспільства.

Нагадаємо, перший публічний вихід королеви після смерті чоловіка відбувся 11 травня, коли вона виступила на відкритті сесії парламенту в Палаті лордів у Лондоні. Принца Філіпа не стало 9 квітня. До свого 100-річчя герцог Единбурзький не дожив рівно два місяці.