Елизавета впервые отправилась в отпуск в статусе вдовы

С поместьем Балморал у королевы связаны все самые теплые воспоминания о муже. Именно здесь они были более всего счастливы.

95-летняя королева Елизавета II отправилась на ежегодный отдых в свою шотландскую резиденцию Балморал, пишет Mail Online.

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Монарха заметили в тот момент, когда она покидала Виндзор и садилась в машину, которая отвезла ее в аэропорт. На королеве была бирюзовая блуза, а сама монарх пребывала в прекрасном расположении духа.

Этот отпуск станет первым для королевы, который она проведет без супруга. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля, и вдовствующая королева вскоре после его похорон уже летала в Балморал, где оплакивала утрату.

По словам источников, приближенных к Елизавете II, Балморал является ее самым любимым местом. Здесь она была наиболее счастлива со своим мужем.

Королева остановится не в самом замке, а в более неформальном доме Craigowan Lodge с семью спальнями в поместье Балморал, вдали от любопытных глаз приезжих туристов и в двух шагах от того места, где семь десятилетий назад пара провела часть своего медового месяца. .

Она останется в поместье площадью 20 тысяч гектаров до начала октября, и на протяжении всего ее пребывания к ней будут присоединяться члены семьи. В прошлые годы во время летних каникул к Елизавете II и герцогу Эдинбургскому присоединялись их дети и внуки, а также близкие друзья.

[ + – ] Королева была счастлива в Балморале со своим супругом Фото: The Royal Family

В этом году ожидается, что ее навестят герцоги Кэмбриджские, у которых на территории поместья есть свой уютный коттедж, герцоги Уэссекские, принц Чарльз с женой, которые часто останавливаются в Биркхолле, резиденции принца в поместье и месте, которое они тоже чрезвычайно полюбили и даже провели там свой медовый месяц в 2005 году.

С Балморалом у королевской семьи связано немало как хороших, так и печальных воспоминаний. Именно здесь ранним августовским утром 1997 года юным принцам Уильяму и Гарри, которым тогда было 15 и 12 лет, сказали, что их мать, принцесса Диана, погибла в Париже в автокатастрофе. И именно здесь их бабушка и дедушка решили держать их вне поля зрения и перед лицом сурового общественного мнения в последующие дни.

Замок Балморал был шотландским домом королевской семьи с тех пор, как его купил для королевы Виктории принц Альберт в 1852 году.

Осенью 1842 года, через два с половиной года после свадьбы с принцем Альбертом, королева Виктория впервые посетила Шотландию. Они были так поражены Нагорьем, что решили вернуться. Дальнейший визит в Пертшир, а затем в Ардверики побудил их воспользоваться возможностью купить Балморал.

[ + – ] Королева со своими корги в Балморале Фото: Vanity Fair

После того, как королева Виктория стала хозяйкой поместья в 1852 году, планировалось построить новый замок примерно в 100 метрах к северо-западу от старого здания, спроектированного городским архитектором Абердином Уильямом Смитом.

28 сентября 1853 года королева Виктория заложила первый камень в фундамент нового здания. Принц Альберт проявил большой интерес к проектированию и строительству, которое было завершено к 1856 году.

Замок построен из местного гранита, который был обработан с высокой точностью с использованием самого современного оборудования той поры.

Напомним, ранее Елизавета появилась на Королевском Виндзорском конном шоу, куда приехала на своем Land Rover. Монарх в столь почтенном возрасте прекрасно чувствовала себя за рулем.