Королева Великобритании Елизавета II потеряла власть в Барбадосе

Барбадос отныне станет парламентской республикой. Следующим шагом правительства является новая конституция.

Островное государство Барбадос, расположенное на востоке Карибского моря, объявило о своей окончательной независимости от Великобритании. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли сообщила, что королева Елизавета II отныне не является главой государства, так как решением большинства голосов в парламенте были внесены поправки в конституцию, после которых государство стало парламентской республикой.

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По словам премьер-министра, нового президента Сандру Мэйсон приведут к присяге 30 ноября, которая ранее являлась официальным представителем Елизаветы II. Следующим шагом в государственном реформировании будет принятие новой конституции.

Моттли отметила, что Барбадос пойдет тем же путем, что и другие страны Карибского бассейна. Она привела в пример республику Гайану, которая обрела независимость в 1970 году, Тринидад и Тобаго ставшей республикой в 1976 году, а также Доминиканскую республику 1978 года.

Однако Моттли призвала парламентеров не торопиться с радикальными шагами в отношении изменения в конституции, потому что многие аспекты требуют тщательной проработки и обсуждения.

В свою очередь лидер оппозиции епископ Джозеф Атерли выразил обеспокоенность законностью предполагаемого шага правительства. Несмотря на то, что он поддержал решение парламента, он ставит под сомнение законность нарушения присяги, которую давали королеве Елизавете II.

Атерли также выступил против выбора времени для республиканских реформ, назвав это "неподходящим моментом", поскольку Барбадос продолжает бороться с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II приняла решение нанять адвокатов в связи с повторяющимися нападками в адрес королевской семьи со стороны Меган Маркл и принца Гарри.

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