Елизавета II наняла адвокатов и пригрозила судом принцу Гарри и Меган Маркл

Источник в королевской семье утверждает, что королева Великобритании больше не собирается терпеть нападки в свой адрес.

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение нанять адвокатов в связи с повторяющимися нападками в адрес королевской семьи со стороны Меган Маркл и принца Гарри, пишет The Sun.

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Издание сообщает, что команда ее юристов проводит консультации с экспертами, специализирующимися на конфиденциальности и клевете, после того, как на королевскую семью со стороны герцогов Сассекских обрушился шквал критики.

"Существует предел того, сколько они (королевская семья. – Ред.) будут терпеть. Атак уже достаточно, они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что нападения недопустимы. Все уже понимают, что хватит" – рассказал The Sun источник в семье королевы.

Помимо этого, юристы Елизаветы II планируют отправить предупреждение компании Penguin Random House, которая собирается выпустить мемуары принца Гарри.

Издание сообщает, что королевскую семью потрясли откровения Гарри о том, что он хочет издать свои мемуары в 2022 году: именно в этом году будет платиновый юбилей королевы (70-летие восшествия Елизаветы II на престол).

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не жалеют о том, что рассказали Опре Уинфри о расизме в Букингемском дворце и о cуицидальных мыслях у герцогини Сассекской в то время, как она жила при королевском дворе.

Также известно, что 36-летний принц Гарри подписал контракт с издательством Penguin Random House на выпуск четырех книг о своей жизни в королевской семье.

Фокус писал, о чем рассказали Меган Маркл и Гарри в скандальном интервью Опре Уинфри.