Мемуары принца Гарри: королевская семья считает, что его книга навредит британской монархии

Однако персонал дворца, который работал с Гарри и его женой считает, что благодаря книге они смогут подать на герцогов Сассекских в суд

Несколько дней назад стало известно, что 36-летний принц Гарри подписал контракт с издательством Penguin Random House на выпуск четырех книг о своей жизни в королевской семье. Оказалось, что грядущим опусом весьма обеспокоены при дворе и считают, что мемуары мятежно принца поставят "монархию под угрозу". Об этом пишет Daily Mail.

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Первая часть мемуаров должна выйти уже в следующем году. Причем представитель Гарри на прошлой неделе сказал, что "доходы" от первой книги пойдут на благотворительность, но до сих пор не удалось прояснить, будет ли это распространяться на какой-либо аванс, выплаченный до публикации, или на доходы от трех других книг.

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Всего контракт Гарри и издательства стоил последнему 18 миллионов долларов. Именно столько заплатили принцу за его мемуары, а также за "Книгу про здоровье", что в скором времени напишет Меган Маркл.

По слухам, сотрудники Букингемского дворца испытали "гнев и разочарование", увидев беспокойство Елизаветы II по поводу выхода мемуаров внука. Поговаривают, что эта новость сильно расстроила королеву, которая еще не оправилась от потери своего супруга принца Филиппа.

"У королевской семьи есть реальные опасения, что выход книг может дестабилизировать монархию и подорвать репутацию принца Чарльза в переходный период, когда он медленно готовится унаследовать престол", — сообщили источники при дворе.

Публичных комментариев члены королевской семьи не дают, равно, как и сотрудники дворца. Но известно, что принцессы Беатрис и Евгения поддерживают своего мятежного кузена. И в его решении написать мемуары тоже.

"Они считают, что откровенные высказывания Гарри могли быть спровоцированы тем, что раньше его голос и мнения редко были услышаны в королевской семье. Гарри считался "шутником" в семье и семья каждый раз "закатывала глаза", когда он исковал высказываться по каким-то серьезным вопросам", — отмечает источник.

Беатрис и Евгения считают, что серия недавних интервью, в том числе откровенная беседа с Опрой Уинфри значила для Гарри, что его "наконец услышали и его слушают".

"Я не берусь давать советы Гарри и Меган, кроме как пожелать им быть счастливыми. Я думаю, это замечательно, что Меган написала детскую книгу; я сама делала это и знаю, как это нелегко", — рассказала принцесса Евгения. Несколько лет назад она приняла участие в создании книги Xtraordinary People ("Невероятные люди") для детей, страдающих нарушением способности к овладению навыками чтения и письма. Беатрис не понаслышке знает, что это такое, поскольку в детстве у нее диагностировали дислексию.

Про мемуары пока известно немногое. Сам Гарри говорил, что это будет "исчерпывающий отчет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться, как личности".

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Журналисты считают, что принц обязательно включит в книги главы о трагической гибели своей матери принцессы Дианы, их с Меган отказе от королевских обязанностей, переезде в США, а также связанном с этим конфликтом с королевской семьей.

Впрочем, не все обеспокоены выходом мемуаров. Сотрудники дворца, которые работали с принцем Гарри и Меган Маркл, пока они жили в Британии, надеются, что откровенная автобиография принца наконец-то позволит им выступить против герцогов Сассекских, не опасаясь последствий.

Небольшая группа сотрудников — так называемые "выжившие" — поддерживают связь, обмениваться историями и считают, что Гарри, конечно, не будет слишком откровенен. Многое он опустит, оосбенно со времен своей бурной юности, когда его частенько фотографировали нетрезвым в клубах и на вечеринках, и уж точно не будет писать о том, как он сам и его жена обращались с персоналом дворца.

[ + – ] Нетрезвый принц Гарри в юности у ночного клуба Kennel в Лондоне Фото: Daily Mirror

Ранее герцогская чета опровергла все обвинения и заявила, что их семья стала жертвой "преднамеренной клеветнической кампании". Так что сотрудники обещают, если в книге кого-то из них будут очернять, то они подадут в суд.

На помним, когда Меган вышла замуж за принца и переехала ко двору, к ней был приставлен целый штат прислуги и помощников. Однако они начали стремительно увольняться. Среди них были личные секретари Саманта Коэн и Эми Пикерилл, два помощника врача и две няни.

[ + – ] Принц Гарри во время службы в Афганистане Фото: The Royal Family

Также старые армейские товарищи Гарри и его школьные приятели пообещали, что если их оболгут в книге, то они обратятся в суд.