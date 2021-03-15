Елизавета II отказалась от внутреннего расследования после жалоб персонала на Меган Маркл

Поначалу Букингемский дворец сообщал, что будет проведена внутренняя проверка всех озвученных сотрудниками дворца фактов прессинга со стороны герцогини Сассекской, но затем поменял планы.

Букингемский дворец нанимает независимую юридическую фирму для расследования обвинений в издевательствах над королевским персоналом Меган Маркл, сообщает Metro.

Скандал вокруг этой темы разгорелся после того, как в интервью Опре Уинфри герцогиня Сассекская рассказала, что поддавалась психологическому давлению во дворце и даже думала о суициде. В свою очередь двое высокопоставленных дворцовых служащих заявили, что они и другие коллеги подверглись издевательствам и "унижению" со стороны супруги принца.

В официальном заявлении Букингемский дворец отметил, что будет проведено внутреннее расследование, однако теперь королевский двор решил привлечь третью сторону. Ожидается, что бывшие и нынешние помощники, которые не смогли высказаться во время дела Меган Маркл о конфиденциальности с прессой, теперь смогут озвучить свое мнение.

В октябре 2018 года издание The Times опубликовало отрывки из письма пресс-секретаря герцогов Сассекских Джейсона Кнауфа личному секретарю герцога Кембриджского, в котором, среди прочего, говорилось:

"Я очень обеспокоен тем, что за последний год герцогиня смогла выжить из дворца двух помощников священника. Обращение с X (имя удалено) было совершенно неприемлемым… Герцогиня, кажется, всегда стремится к тому, чтобы кто-то был в ее поле зрения. Она издевается над Y и пытается подорвать ее уверенность. Мы получали отчет за отчетом от людей, которые были свидетелями неприемлемого поведения по отношению к Y".

Там же отмечалось, что глава отдела кадров Букингемского дворца Саманта Каррутерс согласна с Кнауфом "по всем пунктам, что ситуация была очень серьезной". Согласно королевскому источнику, цитируемому The Sunday Times, "наихудшие факты еще не раскрыты". В свою очередь представители Маркл назвали эти обвинения "клеветой".

Напомним, Меган Маркл требовала от королевского двора вмешаться в ее конфликт с Кейт Миддлтон. Речь идет о случае во время подготовки, когда. по словам источников, во время примерки платья подружки невесты на принцессу Шарлотту Меган довела Кейт до слез. Во время интервью жена принца Гарри утверждала, что все было наоборот.

Ранее принц Уильям прокомментировал обвинения родственников в расизме, заявив, что королевская семья таковыми не является. Как выяснилось, королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам в королевской семье относительно цвета кожи будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл, о чем рассказала в интервью герцогиня Сассекская.