Королева Елизавета II не обсуждала цвет кожи ребенка Меган Маркл, – Опра Уинфри

Принц Гарри в разговоре с телеведущей заявил, что "его бабушка и дедушка" не выражали обеспокоенность тем, "насколько темной будет кожа" его ребенка.

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам в королевской семье относительно цвета кожи будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сказала телеведущая Опра Уинфри в эфире канала CBS.

По ее словам, Гарри отказался назвать имя представителя королевской семьи, который выражал обеспокоенность цветом кожи его будущего ребенка, однако дал понять, что это была не королева Елизавета и не принц Филипп.

"Принц Гарри не раскрыл мне имен, но хотел, чтобы я знала и могла поделиться информацией, что его бабушка [королева Елизавета II] и его дедушка [принц Филипп] не участвовали в этих обсуждениях", – сказала Уинфри.

Накануне, 7 марта, на телеканале CBS вышло первое большое интервью принца Гарри и Меган Маркл после того, как год назад они отказались от королевских обязанностей и объявили, что будут зарабатывать на жизнь самостоятельно.

По словам Маркл, во время беременности она узнала, что ее сыну не положен титул принца, в связи с чем он не получит охрану. Одновременно с этим некоторые члены королевской семьи задавались вопросом, "насколько темной будет кожа" будущего ребенка. Кто именно об этом говорил, Маркл не сообщила. По ее словам, об этих разговорах она узнала от супруга.

Напомним, источники в Букингемском дворце сообщали, что королева Великобритании Елизавета II не собирается смотреть интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. По информации СМИ, придворные окрестили интервью герцога и герцогини Сассекских "цирком" и предупредили, что если эта пара осмелится атаковать институт монархии, они получат новые разоблачения о своем поведении в Букингемском дворце.