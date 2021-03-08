Цвет кожи ребенка и мысли о суициде: О чем рассказали Меган Маркл и Гарри в интервью Опре Уинфри

Меган Маркл и ее муж принц Гарри дали первое большое интервью после отказа от выполнения королевских обязанностей и отъезда из Великобритании.

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри дали интервью телеведущей Опре Уинфри после отказа от выполнения королевских обязанностей и отъезда из Великобритании. Интервью показали на телеканале CBS.

Во время интервью принц Гарри рассказал, что их второй ребенок, которым сейчас беременна Меган, будет девочкой.

Меган рассказала, что когда она была беременна первым ребенком — Арчи, ей сообщили, что у него не будет титула принца и он не получит охрану, как другие члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

Опра спросила Меган: "Как они объясняют вам, что ваш сын, правнук королевы, не будет принцем? У вас наверняка были какие-то разговоры с Гарри об этом, и у вас были собственные подозрения относительно того, почему они не хотели делать Арчи принцем".

"Я дам вам честный ответ. В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена ​​охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения", — сказала Маркл.

Гарри сказал, что он никогда не расскажет о разговоре в королевской семье о цвете кожи Арчи.

Кроме того, Маркл в интервью заявила о том, что у нее были мысли о самоубийстве во время жизни в королевской семье.

"Я просто не видела решения. Я сидела по ночам, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала", — сказала Маркл, добавив, что боялась сказать об этом принцу Гарри.

"Мне было действительно стыдно сказать это в то время, и мне было стыдно признаться в этом, особенно Гарри, потому что я знаю, сколько он натерпелся, но я знал, если я не скажу этого, то сделаю это… — и я просто не хотела больше жить, — говорит Маркл.

Гарри показал, что всегда будет любить своего отца, принца Чарльза, но он "разочарован" им. Что касается его брата, принца Уильяма, Гарри сказал, что "любит его безумно", но "мы идем разными путями".

Он сказал, что его отец сейчас принимает его звонки, но "там есть над чем поработать".

"Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через нечто подобное, и он знает, что такое боль. Но в то же время, конечно, я всегда буду любить его, но произошло много боли, и я буду продолжать делать одним из своих приоритетов попытки исцелить эти отношения", — говорит Гарри.

Меган Маркл также поделилась подробностями конфликта с Кейт Миддлтон, который случился накануне ее свадьбы с принцем Гарри.

По ее словам, Миддлтон довела ее до слез на примерке платьев для девочек-цветочниц в 2018 году. А пресса тогда писала о том, что именно Меган расстроила Кейт. Опра спросила Маркл: "Была ли ситуация, когда она могла плакать?".

"Все было наоборот. И я говорю это не для того, чтобы унизить кого-то, а потому что это была действительно очень тяжелая свадебная неделя, и она была чем-то расстроена, призналась в этом, извинилась, прислала мне цветы и записку с извинениями. И она сделала то, что я сделала бы, если бы знала, что причинила кому-то боль. Просто взяла ответственность за это", — говорит Маркл.

Она говорит, что делится этой историей не для того, чтобы унизить Кейт Миддлтон.

"Я думаю, что это действительно важно для людей — знать правду. Я надеюсь, что она хотела бы это исправить", — сказала Меган Маркл.

Напомним, источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II не собирается смотреть интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. По информации СМИ, придворные уже окрестили интервью герцога и герцогини Сассекских "цирком" и предупредили, что если эта пара осмелится атаковать институт монархии, они получат новые разоблачения о своем поведении в Букингемском дворце.