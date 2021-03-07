Герцоги Сассекские "начали войну" против королевской семьи, – источники в Букингемском дворце

Елизавета II не собирается смотреть предстоящее интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, а дворец намерен "с достоинством молчать", не комментируя никаких высказываний.

Источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II не собирается смотреть интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, которое в ближайшее время выйдет на телеэкраны в США и Соединенном королевстве.

Об этом пишет газета The Sunday Times.

Как сообщили в Букингемском дворце королева Великобритании собирается ознакомиться с ключевыми высказываниями супругов на следующий день после трансляции интервью за завтраком.

По информации издания, придворные уже окрестили интервью герцога и герцогини Сассекских "цирком" и предупредили, что если эта пара осмелится атаковать институт монархии, они получат новые разоблачения о своем поведении в Букингемском дворце.

Источники издания говорят, что принц Гарри и Меган Маркл своими критическими высказываниями в интервью буквально "начали войну" против королевской семьи.

По словам собеседников издания, дворец и члены королевской семьи намерены "с достоинством молчать", не комментируя никаких высказываний герцога и герцогини Сассекских. При этом, рассказали источники, со стороны дворца не исключается возможность ответных действий в отношении принца Гарри и Меган Маркл, если в интервью прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц.

"Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика – на королевскую семью или на (конкретных) людей. Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут (герцог и герцогиня) Сассекские", – сказал источник The Sunday Times.

В предстоящем интервью принц Гарри и Меган Маркл расскажут, почему они решили сложить обязанности членов британской королевской семьи и переехать в США. В одном из показанных отрывков, Маркл заявила о том, что "фирма" (якобы она имеет в виду членов королевской семьи и их ближайшее окружение) играла "активную роль в распространении слухов" о ней самой и ее муже.

Напомним, Меган Маркл якобы озвучила претензии к Букингемскому дворцу в интервью Опры Уинфри. Герцогиня заявила, что не собирается молчать и прикрывать ложь королевского двора о ней.

Источники в королевском дворце утверждают, что после скандального интервью принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться своих титулов герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри.