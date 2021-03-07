Герцоги Сассекськi "почали війну" проти королівської сім"ї, — джерела в Букінгемському палаці

Єлизавета II не збирається дивитися майбутнє інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, а палац має намір "з гідністю мовчати", не коментуючи ніяких висловлювань.

Джерела в Букінгемському палаці повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II не збирається дивитися інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американськiй телеведучiй Опрi Уїнфрі, яке найближчим часом вийде на телеекрани в США та Сполученому королівстві.

Про це пише газета The Sunday Times.

Як повідомили в Букінгемському палаці королева Великобританії збирається ознайомитися з ключовими висловлюваннями подружжя на наступний день після трансляції інтерв'ю за сніданком.

За інформацією видання, придворні вже охрестили інтерв'ю герцога і герцогині Сассекському "цирком" і попередили, що якщо ця пара наважиться атакувати інститут монархії, вони отримають нові викриття про власну поведінку в Букінгемському палаці.

Джерела видання кажуть, що принц Гаррі і Меган Маркл своїми критичними висловлюваннями в інтерв'ю буквально "почали війну" проти королівської сім'ї.

За словами співрозмовників видання, палац і члени королівської сім'ї мають намір "з гідністю мовчати", не коментуючи ніяких висловлювань герцога і герцогині Сассекських. При цьому, розповіли джерела, з боку палацу не виключається можливість відповідних дій щодо принца Гаррі і Меган Маркл, якщо в інтерв'ю прозвучать звинувачення на адресу конкретних осіб.

"Відповідь буде сильно залежати від того, на кого буде звернена критика — на королівську сім'ю або на (конкретних) людей. Якщо люди піддадуться нападкам, то вони відкрито постоять за себе. Королівська сім'я може прийняти і витримати такий удар, але не окремі люди. Королівська родина не веде війни, її ведуть (герцог і герцогиня) Сассекськi ", — сказало джерело The Sunday Times.

В майбутньому інтерв'ю принц Гаррі і Меган Маркл розкажуть, чому вони вирішили скласти з себе обов'язки членів британської королівської сім'ї і переїхати в США. В одному з показаних уривків, Маркл заявила про те, що "фірма" (нібито вона має на увазі членів королівської сім'ї і їх найближче оточення) грала "активну роль в поширенні чуток" про неї самої і її чоловіка.

Нагадаємо, Меган Маркл нібито озвучила претензії до Букінгемському палацу в інтерв'ю Опри Уїнфрі. Герцогиня заявила, що не збирається мовчати і прикривати брехня королівського двору про неї.

Джерела в королівському палаці стверджують, що після скандального інтерв'ю принц Гаррі і Меган Маркл можуть позбутися своїх титулів герцога і герцогині Сассекському Опрі Уїнфрі.