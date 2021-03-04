"Многое потеряно": Меган Маркл озвучила претензии к Букингемскому дворцу (видео)

Герцогиня заявила, что не собирается молчать и прикрывать ложь королевского двора о ней.

Чем ближе день выхода интервью герцогов Сассекских 67-летней Опре Уинфри, которое будут транслировать на канале CBS 7 марта, тем выше поднимается градус напряжения. И новый тизер телеканала – тому подтверждение.

В 30-секундном ролике Меган Маркл обвиняет Букингемский дворец в том, что там "консервировали ложь против нее".

На вопрос телеведущей, как она относится к тому, что в королевском дворце услышат "всю правду сегодня", жена принца Гарри отвечает:

"Я не знаю, как они могли ожидать, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, если "фирма" будет играть активную роль в увековечивании лжи о нас. И если это сопряжено с риском потерь, то многое уже и так потеряно". Под "фирмой" она имела в виду институт королевской семьи.

Кроме того, в предыдущем тизере Опра Уинфри говорит Меган и Гарри фразу: "Вы сказали здесь довольно шокирующие вещи".

Новый промо-ролик вышел на следующий день после того, как у Елизаветы II узнали об опубликованными The Times данными о том, что герцогиня якобы издевалась над персоналом. Сама Меган "была опечалена" этим, а ее представители назвали публикацию "ложью и клеветой".

"Мы очень обеспокоены обвинениями в TheTimes после заявлений бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских. Соответственно, наша команда по персоналу рассмотрит обстоятельства, описанные в статье. Персонал, задействованный в то время, включая тех, кто покинул дворец, будут приглашены к беседе, чтобы посмотреть, можно ли извлечь уроки", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Еще одна причина, по которой при дворе опасаются того, что прозвучит в эфире, – состояние 99-летнего принца Филиппа, который перенес операцию на сердце. Его родные побаиваются, что откровения внука и его жены могут повлиять на самочувствие герцога Эдинбургского не лучшим образом.

Напомним, Высший суд Лондона обязал издательский дом Associated Newspapers, который выпускает Daily Mail и Mail on Sunday, выплатить герцогине Сассекской компенсацию в размере $625 тыс. за судебные издержки по делу о нарушении конфиденциальности и авторских прав.