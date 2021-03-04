99-летний принц Филипп перенес операцию на сердце

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II останется в клинике еще на несколько дней.

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, перенес операцию на сердце.

Об этом 4 марта сообщает ВВС News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Отмечается, что 99-летний принц Филипп успешно "перенес процедуру" в связи с выявленной у него ранее кардиологической проблемы.

Принц Филипп останется в клинике еще на несколько дней, уточняет издание.

Кстати, в 2011 году принцу Филиппу было сделано аортокоронарное шунтирование.

Принц Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне после того, как почувствовал себя плохо 16 февраля. Учитывая его почетный возраст, было принято решение, что супруг королевы должен находиться под присмотром врачей. 1 марта 99-летнего Филиппа перевели из больницы короля Эдуарда VII в больницу Святого Варфоломея.

Герцог Эдинбургский, которому 10 июня исполнится 100 лет, ушел с государственной службы в 2017 году. Он и королева проводят изоляцию в Виндзорском замке, хотя до вспышки коронавируса принц Филипп во время своей пенсии проживал в основном на Вуд Фарм в поместье Сандрингем в Норфолке.