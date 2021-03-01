Мужа королевы Елизаветы II перевели в другую больницу

Врачи продолжат наблюдать за состоянием герцога Эдинбургского.

99-летнего супруга королевы Елизаветы II Филиппа перевели из больницы короля Эдуарда VII в больницу Святого Варфоломея, сообщает Hello со ссылкой на официальное заявление королевской семьи в понедельник, 1 марта.

"Герцог чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели", – говорится в сообщении. Как стало известно, врачи продолжат лечить герцога Эдинбургского от инфекции, а также проводить анализы и наблюдать за состоянием сердца. Какая именно инфекция у принца, не уточняется.

Принц Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне после того, как почувствовал себя плохо 16 февраля. Учитывая его почетный возраст, было принято решение, что супруг королевы должен находиться под присмотром врачей.

Его всячески оберегали от внимания прессы и телекамер во время лечения. Во время госпитализации отца его сын, принц Чарльз, приехал к нему в больницу из своего поместья Хайгроув в Глостершире, преодолев свыше 300 км в одну сторону.

Здоровьем деда обеспокоен и принц Гарри. Он планирует срочно вылететь в Британию, если состояние супруга королевы Елизаветы II ухудшится.

Герцог Эдинбургский, которому 10 июня исполнится 100 лет, ушел с государственной службы в 2017 году. Он и королева проводят изоляцию в Виндзорском замке, хотя до вспышки коронавируса принц Филипп во время своей пенсии проживал в основном на Вуд Фарм в поместье Сандрингем в Норфолке.

9 января 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и супруг получили первые дозы вакцины от коронавируса.

10 июня герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет. Принц признался, что не очень любит свой день рождения, а потому не хочет никакого шума по этому поводу.