Чоловіка королеви Єлизавети II перевели в іншу лікарню

Лікарі продовжать спостерігати за станом герцога Единбурзького.

99-річного чоловіка королеви Єлизавети II Філіпа перевели з лікарні короля Едуарда VII в лікарню Святого Варфоломія, повідомляє Hello з посиланням на офіційну заяву королівської сім'ї в понеділок, 1 березня.

"Герцог відчуває себе комфортно і реагує на лікування, але, як очікується, залишиться в лікарні, як мінімум, до кінця тижня", — йдеться в повідомленні. Як стало відомо, лікарі продовжать лікувати герцога Единбурзького від інфекції, а також проводити аналізи і спостерігати за станом серця. Яка саме інфекція в принца, не уточнюється.

Принц Філіп був госпіталізований у лікарню короля Едуарда VII в Лондоні після того, як йому стало зле 16 лютого. З огляду на його поважний вік, було прийнято рішення, що чоловік королеви повинен перебувати під наглядом лікарів.

Його всіляко оберігали від уваги преси і телекамер під час лікування. Під час госпіталізації батька його син, принц Чарльз, приїхав до нього в лікарню зі свого маєтку Хайгроув у Глостерширі, подолавши понад 300 км в одну сторону.

Здоров'ям діда стурбований і принц Гаррі. Він планує терміново вилетіти до Британії, якщо стан чоловіка королеви Єлизавети II погіршиться.

Герцог Единбурзький, якому 10 червня виповниться 100 років, пішов з державної служби у 2017 році. Він і королева проводять ізоляцію у Віндзорському замку, хоча до спалаху коронавірусу принц Філіп під час своєї пенсії проживав в основному на Вуд Фарм у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

9 січня 94-річна королева Великобританії Єлизавета II і чоловік отримали перші дози вакцини від коронавірусу.

10 червня герцогу Единбурзькому виповниться 100 років. Принц зізнався, що не дуже любить свій день народження, а тому не хоче ніякого галасу з цього приводу.