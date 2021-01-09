Королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп привились от коронавируса

Королева решила обнародовать данную информацию, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции.

В Букингемском дворце сообщили, что 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп получили первые дозы вакцины от COVID-19 в субботу, 9 января.

Об этом сообщает Sky News.

В редком сообщении дворца, касающегося состояния здоровья членов королевской семьи, говорится, что королева решила обнародовать данную информацию, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции.

Таким образом, монаршие супруги присоединились к более чем миллиону людей, которые уже получили прививки.

Издание пишет, что инъекции вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке. При этом не сообщается, какая именно вакцина применялась.

Напомним, в Великобритании 8 декабря началась кампания массовой вакцинации от коронавируса. На прошлой неделе национальный регулирующий орган разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech с оговоркой "в чрезвычайных ситуациях", так как ее испытания еще не завершены. Первым пациентом, привитым вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения предупредило, что препарат от Pfizer/BioNTech может вызывать аллергическую реакцию.