Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию от коронавируса

Первым пациентом, привитым вне рамки клинических испытаний, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан.

В Великобритании 8 декабря началась кампания массовой вакцинации от коронавируса. На прошлой неделе национальный регулирующий орган разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech с оговоркой "в чрезвычайных ситуациях", так как ее испытания еще не завершены.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что теперь "виден свет в конце туннеля". "Мы вспомним сегодняшний день, День Победы, как ключевой момент в нашей борьбе с этой ужасной болезнью", – добавил он.

Вакцинация не будет обязательной. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и их работников, а также некоторых медицинских работников.

Первым пациентом, привитым вне рамки клинических испытаний, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан. На следующей неделе она отпразднует свое 91-летие, поэтому назвала вакцину лучшим подарком ко дню рождения.

Великобритания приобрела у Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 тысяч доз.

Первоначально Британии было обещано 10 млн доз к концу декабря, но из-за проблем с производством поставки будут идти медленнее, чем предполагалось.

Вакцина поставляется в Британию из Бельгии, где ее производят. Ее необходимости хранить при температуре -70°C, она поставляется в упаковках по 975 доз, что требует тщательного планирования процесса вакцинации. Но власти обещают наладить процесс вакцинации и в домашних условиях "в течение двух недель".

В следующем году планируется создание центров массовой вакцинации в конференц-центрах, на спортивных стадионах и развлекательных центрах.

Вакцина вводится в виде двух инъекций с интервалом 21 день, при этом вторая доза является бустерной (дополнительной, вспомогательной). Иммунитет начинает проявляться после первой дозы, но достигает максимума через семь дней после второй.

Отмечается, что большинство побочных эффектов при вакцинации очень легкие, они схожи с подобными эффектами любой другой вакцины и обычно длятся около дня.

Вакцина показала эффективность 95% для всех групп в испытаниях, включая пожилых людей. Пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, который она обеспечивает, и останавливает ли она передачу вируса от вакцинированных.

Напомним, вакцина Pfizer/BioNTech сейчас проходит испытания в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Его специалисты сообщали, что до 29 декабря они проведут спецсовещание, на котором рассмотрят вопрос выдачи разрешения на применение вакцины в странах ЕС.

7 декабря глава МИД Украины Дмитри Кулеба заявил, что Украина не окажется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.