Страны ЕС начнут получать вакцину от COVID-19 через три-четыре недели

Ранее СМИ сообщали, что в Великобритании вакцина от коронавируса доступна с 7 декабря.

Представитель Литвы в Еврокомиссии Виргиниюс Синкевичюс рассказал изданию BNS, что первые вакцины от коронавирусной болезни могут быть доставлены в страны Евросоюза уже в течение трех-четырех недель.

"Мы говорим о периоде от трех до четырех недель, когда вакцина действительно может попасть в государства-члены. Важнейшие акценты — обеспечение логистики внутри стран, поддержание необходимых температур и условий, а также обеспечение их доступности не только в городах, но и в районных центрах", — сообщил член Еврокомиссии.

Он отметил, что все страны, которые участвуют в совместных закупках, получат доступ к вакцине одновременно. По его словам, сперва вакцинировать будут врачей, жильцов домов престарелых и людей из группы риска.

На текущий момент препарат проходит испытание в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Его специалисты сообщали, что до 29 декабря они проведут спецсовещание, на котором рассмотрят вопрос выдачи разрешения на продажу вакцины от компаний BioNTech и Pfizer.

Отметим, 2 декабря СМИ сообщали, что вакцина от коронавируса станет доступной в Великобритании с 7 декабря.

Напомним, 7 декабря глава МИД Украины Дмитри Кулеба заявил, что Украина не окажется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.