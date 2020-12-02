Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech

Вакцина от коронавируса станет доступной в стране уже со следующей недели.

Великобритания стала первой западной страной, которая выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Страна планирует в первую очередь привить людей из наиболее уязвимых групп населения. Отмечается, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer Inc. и немецкой BioNTech, станет доступной в стране в течение нескольких дней.

Вакцина также находится на рассмотрении в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ведомство может выдать аналогичное разрешение позже в этом месяце, а запустить вакцинацию до конца года.

Одобрение со стороны Великобритании ознаменовало завершение многомесячного спринта двух компаний, которые в начале года объединились для создания вакцины от коронавируса. Обычно вакцины выводятся на рынок годами.

Вакцина была разрешена для экстренного использования в Великобритании Управлением по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), передает The Guardian.

"Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации в ближайшее время также опубликует свои последние рекомендации для приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, включая жителей домов престарелых, медицинский персонал, пожилых людей и клинически уязвимых лиц. Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели", – заявили в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок добавил, что в этом году страна получит 10 млн доз вакцины. Поставки будут продолжаться в течение 2020 и 2021 годов поэтапно, "чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин по географическим регионам с заключенными контрактами".