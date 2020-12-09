"Аллергическая реакция": в Британии предупредили о вероятных побочных эффектах вакцины от COVID-19

Аллергическую реакцию обнаружили у двух сотрудников британской службы здравоохранения, которые одними из первых получили уколы средства от коронавируса, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech.

В Великобритании, где уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения предупредило, что препарат от Pfizer/BioNTech может вызывать аллергическую реакцию. Об этом рассказывает BBC.

По информации регулятора, аллергическая реакция может возникнуть у тех, кто ранее сталкивался с аллергией на лекарства, вакцины или продукты питания.

В частности, аллергическую реакцию на вакцину от Pfizer/BioNTech обнаружили у двух сотрудников британской Национальной службы здравоохранения, которых одними из первых вакцинировали от коронавируса. Они столкнулись с анафилактоидной реакцией, которая, как правило, вызывает сыпь на коже, трудности с дыханием и падение артериального давления. Однако это не анафилаксия, которая может закончится летальными последствиями.

Как сообщает ВВС, оба сотрудника службы здравоохранения, столкнувшиеся с аллергической реакцией, прошли курс лечения и уже чувствуют себя хорошо. Ранее они страдали от серьезной аллергии и всегда носили при себе адреналин.

"Как это часто бывает с новыми вакцинами, Агентство по регулированию лекарственных средств в качестве меры предосторожности посоветовало людям с серьезными аллергическими реакциями воздержаться от этой вакцинации", — сказал профессор Стивен Поуис, медицинский директор Национальной службы здравоохранения Англии.

Отмечается, что подобные ситуации происходят редко, но такое бывает и с другими вакцинами, в том числе с ежегодной прививкой от гриппа.

"Тот факт, что мы так быстро узнали об этих двух случаях аллергических реакций и что регулирующий орган принял меры, чтобы дать предупредительный совет, показывает, что система мониторинга работает хорошо", — считает профессор Питер Опеншоу, эксперт в сфере иммунологии Имперского колледжа Лондона.

В ВВС отметили, что эту историю необходимо оценивать "головой", а не "интуицией". Ни одно эффективное лекарство не обходится без побочных эффектов, потому нужно искать баланс между риском и пользой.

Напомним, в Великобритании 8 декабря началась кампания массовой вакцинации от коронавируса. На прошлой неделе национальный регулирующий орган разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech с оговоркой "в чрезвычайных ситуациях", так как ее испытания еще не завершены. Первым пациентом, привитым вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан.

Отмечалось, что большинство побочных эффектов при вакцинации очень легкие, они схожи с подобными эффектами любой другой вакцины и обычно длятся около дня.

Вакцина показала эффективность 95% для всех групп в испытаниях, включая пожилых людей. Пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, который она обеспечивает, и останавливает ли она передачу вируса от вакцинированных.

Вакцина Pfizer/BioNTech сейчас проходит испытания в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Его специалисты сообщали, что до 29 декабря они проведут спецсовещание, на котором рассмотрят вопрос выдачи разрешения на применение вакцины в странах ЕС.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.