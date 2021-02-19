Принц Гарри обеспокоен здоровьем принца Филиппа и готов к срочному вылету в Британию, – СМИ (фото)

Герцог Сассекский уже заказал частный самолет, чтобы вылететь в Лондон при первой необходимости.

Принц Гарри обеспокоен состоянием здоровья своего деда, принца Филиппа, и планирует срочно вылететь в Британию, если состояние супруга королевы Елизаветы II ухудшится.

Об этом сообщила газета The Mirror.

По информации издания, Герцог Сассекский уже заказал частный самолет, чтобы вылететь в Лондон при первой необходимости. Его постоянно информируют, как развивается ситуация.

Сейчас принц Гарри находится на самоизоляции вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи, чтобы при необходимости сразу же отправиться в путь.

Как известно, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп попал в больницу из-за плохого самочувствия. Его поместили в лондонскую частную больницу короля Эдуарда VII. Сообщалось, что госпитализация является мерой предосторожности, предпринятой по совету врача Филиппа.

[ + – ] Больница короля Эдуарда VII, в которой находится принц Филипп

Издание информирует, что несмотря на то, что в Букингемском дворце настаивают, что госпитализация носила характер предосторожности, принц Филипп останется в больнице на выходные, и возможно на следующей неделе.

[ + – ] Больница короля Эдуарда VII, в которой находится принц Филипп

Связано ли его пребывание в больнице с ранее существовавшими заболеваниями не сообщается.

Напомним, 9 января 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп получили первые дозы вакцины от коронавируса.

Стало известно, как принц Филипп собирается отпраздновать свой день рождения в сотый раз. Принц признался, что не очень любит свой день рождения, а потому не хочет никакого шума по этому поводу.

Букингемский дворец подтвердил, что его традиционные вечеринки в саду в этом году проводиться не будут. Эти мероприятия считаются ярким событием в королевском летнем календаре и посещаются десятками тысяч человек. В прошлом году эти вечеринки также были отменены.