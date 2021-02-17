Муж королевы Великобритании принц Филипп помещен в больницу

Госпитализация названа мерой предосторожности. Муж королевы пробудет в больнице несколько дней для "наблюдения и отдыха".

В Букингемском дворце сообщили, что 99-летний принц Филипп попал больницу из-за плохого самочувствия. Его поместили в лондонскую частную больницу короля Эдуарда VII вечером 16 февраля.

Сообщается, что госпитализация является мерой предосторожности, предпринятой по совету врача Филиппа. Муж королевы должен оставаться в больнице в течение нескольких дней для "наблюдения и отдыха".

Принц Филипп, также известный как герцог Эдинбургский, ушел с государственной службы в 2017 году и редко появляется на публике.

Во время пандемии коронавируса он постоянно находился с королевой в Виндзорском замке к западу от Лондона.

Напомним, 9 января 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп получили первые дозы вакцины от коронавируса.

Стало известно, как принц Филипп собирается отпраздновать свой день рождения в сотый раз. Принц признался, что не очень любит свой день рождения, а потому не хочет никакого шума по этому поводу.

Букингемский дворец подтвердил, что его традиционные вечеринки в саду в этом году проводиться не будут. Эти мероприятия считаются ярким событием в королевском летнем календаре и посещаются десятками тысяч человек. В прошлом году эти вечеринки также были отменены.

Три таких вечеринки обычно проводятся в Букингемском дворце в Лондоне и одна – во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Праздники в саду рассматриваются как возможность для королевской семьи встретиться и поприветствовать самых разных людей из британского общества и поблагодарить их за услуги и добрые дела, которые они сделали.

Особое внимание на них уделяется чествованию незамеченных героев и героинь страны. Вечеринки также известны своим особым дресс-кодом. Так женщины обычно надевают платья со шляпками и вуалями.

Обычно они начинаются в 15:00, а в 16:00 входят члены королевской семьи. Гостям подают чай и пирожные, и королева располагается в королевском шатре, где общается с избранной группой гостей.

Традиция вечеринок восходит к 1860-м годам, когда королева Виктория устраивала чаепития для избранных членов британского общества.