Чоловік королеви Великобританії принц Філіп поміщений у лікарню

Госпіталізація названа запобіжним засобом. Чоловік королеви пробуде в лікарні кілька днів для "спостереження і відпочинку".

У Букінгемському палаці повідомили, що 99-річний принц Філіп потрапив у лікарню через погане самопочуття. Його помістили в лондонську приватну лікарню короля Едуарда VII ввечері 16 лютого.

Повідомляється, що госпіталізація є запобіжним засобом, розпочатим за порадою лікаря Філіпа. Чоловік королеви повинен залишатися в лікарні протягом кількох днів для "спостереження і відпочинку".

Принц Філіп, також відомий як герцог Единбурзький, пішов з державної служби у 2017 році і рідко з'являється на публіці.

Під час пандемії коронавірусу він постійно перебував з королевою у Віндзорському замку на заході від Лондона.

Нагадаємо: 9 січня 94-річна королева Великобританії Єлизавета II і її 99-річний чоловік принц Філіп отримали перші дози вакцини від коронавірусу.

Стало відомо, як принц Філіп збирається відсвяткувати свій день народження в сотий раз. Принц зізнався, що не дуже любить свій день народження, а тому не хоче ніякого галасу з цього приводу.

Букінгемський палац підтвердив, що його традиційні вечірки в саду в цьому році проводитися не будуть. Ці заходи вважаються яскравою подією в королівському літньому календарі і відвідуються десятками тисяч чоловік. У минулому році ці вечірки також були скасовані.

Три таких вечірки зазвичай проводяться в Букінгемському палаці в Лондоні і одна — у палаці Голірудгаус в Единбурзі.

Свята в саду розглядаються як можливість для королівської сім'ї зустрітися і привітати різних людей з британського суспільства і подякувати їм за послуги і добрі справи, які вони зробили.

Особлива увага на них приділяється вшануванню непомічених героїв і героїнь країни. Вечірки також відомі своїм особливим дрес-кодом. Так, жінки зазвичай надягають сукні з капелюшками і вуалями.

Зазвичай вони починаються о 15:00, а о 16:00 входять члени королівської сім'ї. Гостям подають чай і тістечка, і королева розташовується в королівському наметі, де спілкується з обраною групою гостей.

Традиція вечірок сходить до 1860-х років, коли королева Вікторія влаштовувала чаювання для обраних членів британського суспільства.