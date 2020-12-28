"Никакого шума и суеты": муж королевы Елизаветы собирается отпраздновать столетний юбилей

Подготовка к дню рождения принца Филиппа 10 июня начнется сразу после Нового года.

Стало известно, как принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы ІІ, собирается отпраздновать свой день рождения в сотый раз. Принц признался, что не очень любит свой день рождения, а потому не хочет никакого шума по этому поводу. Об этом пишет Daily Mail.

Источник во дворце утверждает, что герцог Эдинбургский не хочет "суеты и шума", а также большого праздника. Однако, судя по всему, суеты не избежать. Потому что на столетний юбилей дедушки собирается приехать принц Гарри с семьей из Калифорнии, а все многочисленные родственники и друзья соберутся, чтобы поздравить принца.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Филипп

Из-за пандемии коронавируса список гостей и так придется сократить, однако планировать торжество начнут сразу после Нового года, чтобы успеть к 10 июня.

Инсайдеры говорят, что, уйдя на пенсию в 2017 году, принц Филипп наслаждался покоем, с началом пандемии удалился в Виндзорский замок, и отпраздновал свое 99-летие вдвоем с королевой за скромным ужином. Внуки и правнуки поздравляли его по видеосвязи.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Филипп

Во время пандемии королева и принц "заново открыли для себя счастье ранних лет вместе", потому что с момента восшествия на престол Елизаветы, у пары почти не было свободного времени. А, благодаря карантину, они наконец смогли посвятить время друг другу. И были счастливы.

В любом случае, день рождения герцогу Эдинбургскому придется отпраздновать, но принимать участие в планировании он не будет.